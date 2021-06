Inauguration de la statue de Diana : le prince Charles absent ?

Lady Diana aurait fêté ses 60 ans cette année. À cette occasion, les princes William et Harry inaugureront ce 1er juillet une statue de leur mère dans les jardins du palais de Kensington. Tout comme leurs épouses, leur père, le prince Charles, ne devrait pas assister à la cérémonie.

Dans un communiqué en date du 25 juin, le palais de Kensington a en effet précisé que les deux frères seraient uniquement rejoints par la famille proche de leur mère, sans autre membre de la Couronne britannique.

Le prince Charles aurait choisi de ne pas y assister afin de ne pas « réveiller d'anciennes blessures » et de ne pas ramener à la surface des souvenirs « heureux, tristes et regrettables », rapporte une source du DailyMail.

« Depuis la mort de Diana, le prince Charles a estimé qu'il était préférable de garder ses souvenirs pour lui et de laisser ses fils s'en occuper. »

Une autre source avait précédemment déclaré au Sun: « Charles a clairement indiqué qu'il ne serait pas là car il se rendait en Écosse. Il n'y a pas de rendez-vous prévu entre eux trois. Charles laissera les garçons s'en occuper. »

Two royals, but no Queen or Prince Charles. Both were present for the unveiling of the Diana Fountain - in stark contrast to four years earlier, when no royals attended the opening of the Diana Memorial Playground. pic.twitter.com/YsELszsetw

— Peter Hunt (@_PeterHunt) June 25, 2021