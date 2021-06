Madonna met le feu à New York avec un concert improvisé

Madonna a fait le show au Boom Boom Room de l’hôtel The Standard pour le lancement de la LGBTQ Pride new-yorkaise.

C’est sans soutien-gorge que la reine de la pop, âgée de 62 ans, a dans la nuit du 24 au 25 juin interprété ses tubes « Hung Up » et « I Don’t Search I Find ».

Un mini-concert surprise à 1h30, qui a mis l’audience en ébullition et permis de récolter des fonds pour Ali Forney Center et Haus of US, deux groupes de défense et de soutien de la communauté LGBT.

« Ne pas célébrer les fiertés sans les gens aurait été une tragédie pour moi», aurait déclaré Madonna à la foule, selon le média Variety. « Ne prenez rien pour acquis, car vous ne savez jamais ce qui nous attend tous au coin de la rue, a-t-elle ajouté. Apprenez à vous aimer. »