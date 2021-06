EnjoyPhoenix «poste son cul» pour «la bonne cause»

En vacances à Ibiza, la youtubeuse Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a décidé de faire passer un message fort sur l’acceptation de soi en postant des photos de ses vergetures sur les fesses.

« Quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause », a écrit la jeune femme en légende des clichés de son postérieur. « L’été est là et je sais que beaucoup vont encore se sentir mal en se mettant en maillot, sachez que je vous comprends. Quand j’avais 11 ans, ma peau a éclaté : j’ai grandi très vite », dit-elle, expliquant avoir dû apprendre très vite à expliquer aux autres filles de sa classe que des traces violettes ce n’était pas des griffures, mais bien des vergetures.

«La vie m’a aussi fait prendre et perdre du poids, parfois beaucoup, et ça non plus ça n’a pas aidé », ajoute l’influenceuse, qui tient à rassurer les jeunes femmes sur ce phénomène somme toute banal, et les aider à s’aimer telles qu’elles sont.

« Comme beaucoup, j’ai et j’aurai des vergetures pour le reste de ma vie, et c’est ok. Sur ces photos j’ai aussi de la cellulite et devinez quoi : ça aussi c’est ok et normal. Mieux encore, ma peau, ma cellulite et mon gras bougent quand je marche, et se voient encore plus au soleil. Vous connaissez la suite : c’est NORMAL», rassure-t-elle.

Je ne le dirais jamais assez, mais ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, tous les corps sont OK et tous les corps sont normaux Il m’a fallu des années pour l’accepter, et parfois c’est encore compliqué, mais si ces photos peuvent vous aider alors j’ai tout gagné. », insiste EnjoyPhoenix, avant de souhaiter un bon été à ses abonné(e)s.