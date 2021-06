Fondation : Une nouvelle bande-annonce époustouflante et une date de diffusion pour la série inspirée du chef d’oeuvre d’Asimov

Apple TV+ a dévoilé la date de diffusion de la très attendue série Fondation, avec une impressionnante bande-annonce.

Après un premier trailer diffusé en octobre 2020, cette nouvelle vidéo aux images d’une beauté à couper le souffle risque d’aiguiser un peu plus l'appétit des amoureux de science-fiction.

Tirée du roman culte du maître du genre Isaac Asimov, et showrunnée par David S. Goyer (Batman Begins), Fondation plonge dans un monde futuriste dans lequel les humains ont depuis longtemps abandonné la Terre et vivent désormais sur des millions de planètes réparties dans l’Univers. Alors que l’empereur Cleon règne sur cet Empire galactique, le docteur Hari Seldon (Jared Harris), spécialiste en psycho-histoire - une science capable d’anticiper les grandes crises - prédit la chute sanglante de l’humanité et se lance dans un long périple avec le projet de sauver la civilisation des ténèbres.

« Au cours des décennies qui ont suivi la première impression de la série Foundation, le travail de science-fiction prophétique d’Asimov n’a jamais été aussi pertinent qu’aujourd’hui », a déclaré le showrunner David Goyer dans un communiqué. « En grandissant, j’ai dévoré Foundation et rêvé de le voir un jour à l’écran – mais un long métrage ne semblait pas assez grand pour embrasser l’ambition. Grâce au paysage plus étendu du streaming et à un partenariat précieux avec Apple et Skydance, nous sommes en mesure de porter la série à l’écran d’une manière qui lui rende vraiment justice».

Aux côtés de Jared Harris (Chernobyl), les acteurs Lee Pace, Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann ou encore Cassian Bilton figurent au casting.

Apple TV+ mettra en ligne les trois premiers épisodes le 24 septembre prochain. Les sept suivants seront diffusés à raison d’un par semaine. A noter que la saison 2 a d’ores et déjà été commandée.