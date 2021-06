Mongeville : Francis Perrin très remonté après l'arrêt brutal de la série

Francis Perrin est en colère. Dans un entretien accordé à Télé Star, le comédien est revenu sur la décision de France Télévisions d’arrêter la série «Mongeville», et surtout la manière dont il a appris la nouvelle.

Francis Perrin, qui incarne le juge d’instruction à la retraite Antoine Mongeville dans la série diffusée sur France 3 depuis 2013, et dont les aventures réunissaient entre 4 à 5 millions de téléspectateurs par épisode, dénonce le manque de considération du groupe France Télévisions à son égard. «J'ai été très déçu. C'est une drôle de façon de faire. Je n'attendais pas un merci mais au moins un coup de fil. (…) Je n'aime pas non plus le mépris avec lequel on traite le téléspectateur. Tout cela est très dommage. On m'avait dit que quand ça s'arrêterait, on me confierait un utilitaire mais je n'ai rien vu venir», explique-t-il à Télé Star.

Ce n’est pas la première fois que Francis Perrin s’exprime sur sa frustration concernant l’arrêt de Mongeville. Déjà, en octobre dernier, l’acteur – qui a rejoint depuis le casting de Demain nous appartient – avait fait part de son incompréhension à propos d’une éventuelle suppression de la série. «La série fait régulièrement de bons scores et bat même des records en rediffusion. On demande toujours aux comédiens, réalisateurs, scénaristes et producteurs de faire de l'audience. Et quand elle est là, on vous dit qu'on arrête. Il y aurait là un mépris du public et pour les comédiens», confiait-il à Télé Loisirs.

Manifestement, cette perspective n’aura pas été un frein dans la décision de France Télévisions de mettre un terme à Mongeville.