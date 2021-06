Hommage à Lady Diana : les princes William et Harry devraient s'entretenir en privé à l'issue de la cérémonie

Leurs relations mise sous haute tension depuis le « Megxit », les princes William et Harry rendront ce 1er juillet un hommage à leur mère la princesse Diana. Signe (ou au moins tentative) de réconciliation, les deux frères auraient prévu de s’entretenir lors d’une réunion privée à l’issue de la cérémonie.

Le duc de Cambridge, 39 ans, et le duc de Sussex, 36 ans, ne se seraient pas parlé depuis les funérailles de leur grand-père le prince Philip, funérailles au cours desquelles ils se seraient violemment disputés en coulisses.

Les deux frères devraient cependant se tenir côte à côte ce jeudi pour l’inauguration de la statue de Lady Diana, qui aurait cette année fêté son 60e anniversaire. Cet hommage sera rendu en petit comité avec parmi les rares invités, la famille proche de Diana et le sculpteur Ian Rank-Broadley. Des sources affirment que William et Harry tiendront ensuite une réunion privée entre eux deux.

Une cérémonie pour la réconciliation ?

Brouillés depuis le départ du prince Harry et de Meghan Markle pour les Etats-Unis et leurs révélations fracassantes auprès d’Oprah Winfrey, les deux frères seraient en fait en très mauvais termes depuis mars 2019. A cette époque, William aurait expulsé Harry et Meghan du palais de Kensington en raison de l'intimidation présumée du personnel par la jeune femme, croit savoir un historien royal cité par le DailyMail.

« Cette semaine, mon frère et moi célébrerons ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère », a confirmé par webcam lors de la cérémonie des Diana Award le prince Harry, qui séjourne actuellement au Frogmore Cottage où il doit s'isoler pendant cinq jours, en raison des mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19.

Saluer ensemble la mémoire de leur mère, qui « aurait été très contrariée par la façon dont ces deux-là se sont séparés », a récemment affirmé l’auteur Andrew Morton, devrait selon toute logique inciter les deux hommes à se rapprocher.