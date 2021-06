Kim Kardashian en visite au Vatican : pourquoi sa tenue fait-elle beaucoup parler ?

En vacances en Italie, Kim Kardashian s’est rendue ce mardi au Vatican dans une tenue qui rompt radicalement avec les us et coutumes du lieu.

Accompagnée de Kate Moss et de la fille de cette dernière, Lila Grace, la star de télé-réalité n’est pas passée inaperçue, et pour cause elle était vêtue d’une robe en dentelle blanche qui laissait apparaître ses épaules et une partie de son ventre. Beaucoup de commentateurs y ont vu une entorse flagrante au code vestimentaire strict habituellement exigé dans le lieu de résidence du pape François.

Outre ne pas porter de short ou de jupe arrivant au-dessus des genoux, il est en effet demandé aux visiteurs de la basilique Saint-Pierre, des musées du Vatican et de la chapelle Sixtine, de ne pas porter de hauts sans manches et de couvrir épaules et décolletés sous peine de se voir refuser l’entrée.

Le site Web du Musée du Vatican décrit les protocoles appropriés et mentionnent aussi de couvrir les « signes personnels visibles » comme les tatouages, invitant plus généralement à ne pas mettre en avant tout élément qui pourrait être considéré comme offensant pour « la morale catholique, la religion catholique et la décence commune ».

Kim Kardashian visiting Vatican City , June 2021 pic.twitter.com/3cCF4QUsPg — detty (@0ddette) June 29, 2021

What would the Pope say? Kim Kardashian wears sexy white lace dress to visit the Vatican https://t.co/SZuSyi5rM9 — Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2021

Une robe pour un message bien particulier

Les tenues de Kim Kardashian sont souvent sujet de discussion, mais cette robe plus particulièrement et le magazine Vogue y consacre même une analyse poussée qui révèle le message que son créateur a voulu transmettre.

« Presque transparente avec des découpes stratégiques et une silhouette soucieuse du corps, la robe est indéniablement sexy », décrit la journaliste du magazine, «mais la pièce maîtresse de Victor Barragán ne se limite pas à montrer la peau».

«Inspiré par son héritage mexicain, Barragán a basé sa collection sur l'Inquisition mexicaine et la persécution des brujas et des brujos, des sorciers dont les croyances étaient considérées comme hérétiques par l'Église catholique. La collection traite de la sexualité en tant que pouvoir et protection contre la domination patriarcale généralisée utilisée dans la brujería au XVIe siècle, qui peut encore résonner aujourd’hui», a déclaré Barragán à Karina Gonzalez Ulloa de Vogue.

Barragán avait clôturé son défilé avec une version encore plus audacieuse du look que portait Kardashian avec un modèle conçu pour révéler les seins. « En comparaison, le look de Kardashian était presque discret », s’amuse Vogue pour qui il ne fait pas de doute que Kim Kardashian connaissait le sous-texte du travail de Barragán et son lien avec le catholicisme. Sa décision de porter une pièce créée comme un commentaire sur la domination patriarcale et le pouvoir sexuel n’a quoiqu'il en soit pas manqué de susciter la réflexion.

Même si l'ancienne compagne de Kanye West ne fait pas toujours dans la dentelle, en témoigne notamment son tweet en 2015, « Pope is dope » (à voir ci-dessous), Kim Kardashian «a probablement dû enfiler un manteau juste avant de profiter de la spendeur sacrée» pense la journaliste de Vogue qui conclut ainsi : « mais sous les modestes vêtements d'extérieur noirs, sa tenue en disait long ».