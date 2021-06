Le Parc Astérix annonce des nouveautés riches en sensations fortes

Le Parc Astérix a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Le parc d'attractions situé à Plailly (Oise) veut continuer à séduire les amateurs de sensations fortes.

Alors que la réouverture, il y a une quinzaine de jours, se fait sous haute surveillance, avec des mesures sanitaires renforcées, le parc a déjà les yeux tournés vers 2022 et plus loin encore.

Tout d'abord, Tonnerre de Zeus va bénéficier d'une rénovation ambitieuse, 25 ans après sa construction, en 1997. Le parcours des célèbres montagnes russes en bois, qui atteignent les 84 km/h, sera modifié en profondeur, avec de nouveaux éléments. On peut notamment citer une bosse inclinée à 90°, un tunnel avec des effets spéciaux, de nouveaux virages à haute vitesse, et des places avec sièges inversés sur le dernier wagon.

Une revisite qui vaudra à l'attraction un nouveau nom, puisqu'elle s'appellera Tonnerre 2 Zeus lors de sa réouverture en 2022.

À toute vitesse

Autre projet de taille, l'arrivée en 2023 de Toutatis, une attraction qui prendra place dans une toute nouvelle zone thématique du parc, qui devrait rendre hommage aux croyances de nos amis les Gaulois.

Toutatis sera le grand huit le plus rapide de France, avec 110 km/h au maximum et un record du monde de 23 "airtimes" (quand votre estomac se soulève). Après Goudurix, Tonnerre de Zeus et Osiris, le Parc Astérix confirme qu'il est "The place to be", quand on veut ressentir le grand frisson sur des rails.