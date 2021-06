Le Seigneur des Anneaux : le tournage de la série perturbé après le grave accident d'une cascadeuse

Actuellement en plein tournage, la série événement «Le Seigneur des Anneaux» vient de voir son tournage perturbé à la suite de l’accident grave d’une cascadeuse.

En effet, Danya Grant – connue pour son travail dans Mad Max : Fury Road, Wonder Woman 1984, ou encore The Walking Dead – a dû être hospitalisée après une chute sur le tournage d’une scène particulièrement périlleuse. Une lésion traumatique cérébrale nécessitant une prise en charge immédiate lui a été diagnostiquée. Et ce n’est pas tout. Puisqu’une fois à l’hôpital, les examens ont révélé un anévrisme de 8mm en plus de blessures à la colonne vertébrales supérieures.

Face au coût d’une opération estimée à plus de 35.000 euros (60.000 $ néo-zélandais), son amie et actrice Lucy Lawless a ouvert un financement participatif pour couvrir les frais, l’assurance maladie de Danya Grant n’ayant pas été en mesure de couvrir financièrement l’opération. L'objectif a largement été atteint en moins de 24h. Ce sont plus de 44.000 euros qui ont été finalement récoltés par plus de 1.000 donateurs.

«60 000 $ ont été récoltés pour ma chirurgie du cerveau sur la page en moins de 24 heures. La chirurgie est maintenant couverte financièrement et tout ce qui va au-delà sera affecté à ma rééducation et à mes soins postopératoires», a réagi la cascadeuse.

Un tournage perturbé

Si le tournage n’a pas été interrompu par ce grave accident, il semble fort probable que la production soit contrainte de réaménager son calendrier afin de prendre en considération le traumatisme vécues par les personnes présentes au moment du drame.

La série d’Amazon Prime Video – dont le coût est estimé à 465 millions de dollars (392 millions d’euros) pour la saison 1 – n’a toujours pas de date de diffusion de prévue, mais les estimations les plus optimistes planchent pour une arrivée sur la plate-forme de streaming de Jeff Bezos à la fin de l’année 2021. Voir début 2022.