Les adieux de Fabienne Amiach après 32 ans de météo coupés en plein direct

Après trente-deux ans à faire la pluie et le beau temps, Fabienne Amiach a présenté son dernier bulletin météo ce mardi soir sur France 3. Une séquence émotion écourtée par la publicité, au grand dam des téléspectateurs.

« Je suis trop émue… Je pars et c’est tellement émouvant », a déclaré la présentatrice météo, avant que ses consœurs Myriam Seurat, Chloé Nabédian et Nathalie Rihouet ne viennent sur le plateau pour lui offrir des bouquets de fleurs.

« Tu n’allais pas passer cette épreuve sans nous ! On est là pour toi. On voulait t’accompagner avec les téléspectateurs pour ce moment si particulier et si émouvant. On est toutes très émues avec les techniciens. On voulait juste te dire que tu vas nous manquer, ta bienveillance et tes états de rire », s’est exclamée Nathalie Rihouet. Alors que la principale intéressée n’avait pas encore eu le temps de s’exprimer et de dire au revoir à ses collègues et téléspectateurs, la chaîne a brusquement coupé la séquence pour envoyer la publicité.

C'est mignon ça... mais par contre France 3 qui leur coupe le sifflet c'est pas très classe @Fabiboune a tout de même était la madame météo de France 3 pendant 30 ans, il aurait pu leur laisser un peu plus de temps.



Mais sinon merci à vous Fabienne https://t.co/IHBG4HqB1J — Roberto (@RobertoRastapo) June 29, 2021

« France 3 n’a même pas la correction de la laisser dire au revoir correctement », ont déploré les internautes. « Merci pour vos messages. Mon émotion est grande de vous quitter ce soir ! Mais il faut savoir tourner la page ! Nous resterons reliés par nos petits messages. Merci merci merci », a par la suite écrit Fabienne Amiach sur Twitter. Agée de 62 ans, la présentatrice avait fait ses débuts à la télévision à la rédaction du journal de 13 heures de TF1 d'Yves Mourousi, avant d'entrer à Europe 1 en 1984 puis FR3 (qui deviendra France 3) en 1990.