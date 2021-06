The Weeknd : le chanteur obtient le premier rôle dans une nouvelle série sur HBO

Le chanteur The Weeknd tiendra le premier rôle dans la nouvelle série de la chaîne américaine HBO «The Idol». Elle est créée par Sam Levinson, à qui l’on doit «Euphoria», The Weeknd, et Reza Fahim, un ami et associé du chanteur.

L’interprète du titre Blinding Lights – de son vrai nom Abel Tesfaye – sera également présent au générique en tant que co-auteur du scénario et producteur exécutif de cette série, dont l’histoire suivra une jeune chanteuse pop qui va tomber sous le charme du patron d’une boîte de nuit à Los Angeles, qui est également le gourou d’une secte secrète, précise le site américain Deadline.

Il s’agit de la première expérience de The Weeknd dans une fiction. C’est Joseph Epstein (Health and Wellness) qui en sera le showrunner. Pour le moment, aucune date de mise en production, et de diffusion, n’a été dévoilée par HBO.