Ciné+ : une programmation ensoleillée pour l'été

L’amour du cinéma et du voyage. Les téléspectateurs sont invités à s’envoler pour des destinations exotiques en juillet et août sur Ciné+. Sans oublier de savourer le meilleur du 7e Art, avec une programmation spéciale «Festival de Cannes».

Organisé du 6 au 17 juillet, l’actualité de la 74e édition du Festival de Cannes sera à suivre chaque jour, sur Ciné+Premier, dans l’émission La Quotidienne de Cannes, animée par Pierre Zeni. Résumé de la journée de la veille, présentation des films en compétition et hors compétition, la montée des marches, etc. les téléspectateurs pourront s’offrir un condensé du meilleur du Festival en 15 minutes, tous les jours à 20h30.

A l’antenne, un large choix de films – sélectionnés et/ou récompensés à Cannes – seront accessibles sur myCANAL, notamment Amour de Michael Haneke, Maps to the stars de David Crononberg, De battre mon cœur s’est arrêté de Jacques Audiard, Irréversible de Gaspard Noé, ou encore Le jeune Ahmed des frères Dardenne. Sur Ciné+Classic, les documentaires Morceaux de Cannes, de Cocteau à Lynch et Festival de Cannes, une affaire d’État, permettront de se plonger dans l’histoire du Festival de Cannes et de ce qui fait sa renommée dans le monde entier.

Une invitation au voyage

Les mois de juillet et août sont également l’occasion de s’évader vers de nouvelles contrées. Avec une escapade sur le continent africain dans Rendez-vous chez les Malawas (27 juillet), ou en Corée du Sud avec #Jesuilà (21 juillet). Il est possible de suivre Reese Witherspoon dans sa traversée des Etats-Unis avec Wild (30 août), de partir en Inde A bord du Darjeeling Limited (15 août), ou simplement de partir tout près avec Camping et Camping 2.

Sur Ciné+Famiz, les enfants n’ont pas été oubliés, évidemment. La Famille Adams et Les Valeurs de la Famille Adams, Himalaya, l’enfance d’un chef, Rio 2, Charlie et la chocolaterie, ou encore La fameuse invasion des ours en Sicile viendront rythmer les vacances des plus petits. Pour découvrir l’intégralité des films disponibles, il suffit de se rendre sur myCANAL.