Le créateur de Mr. Robot va créer une série qui plongera l'Amérique sous la monarchie

Le créateur de l’excellente série «Mr. Robot», Sam Esmail, planche actuellement sur « The American Throne », une uchronie qui imagine une Amérique sous un régime monarchique.

La série d'Esmail décrira une histoire alternative de l'Amérique contemporaine « où la nation a été fondée en tant que monarchie », « une famille royale entièrement blanche est plongée dans une bataille de succession lorsqu’il est révélé que le défunt roi a caché un secret : un fils noir qui est le véritable héritier du trône ».

Aucun détail sur le casting n'a encore été annoncé. Son planning étant pour l’heure très chargé, avec notamment le second reboot de Battlestar Galactica pour Peacock et Gaslit, une mini-série prestige sur le scandale du Watergate portée par Sean Penn, Julia Roberts et Dan Stevens, Sam Esmail sera le producteur exécutif de la série mais laissera la réalisation à Julius Onah (The Cloverfield Paradox).