Donjons et Dragons x Magic : découvrez nos infos et cartes exclusives sur ce nouveau jeu

Arpenté depuis plus de quatre décennies par les rôlistes, les Royaumes Oubliés de Donjons et Dragons sont aujourd'hui au cœur du nouveau set de cartes Magic The Gathering. Un crossover très attendu par les fans des deux univers, qui devrait occuper largement les joueurs cet été. CNEWS a obtenu des informations exclusives autour de cette collection historique et légendaire.

Et le mot est bien choisi à plus d'un titre, car s'il s'agit de la première collaboration du genre entre D&D et Magic. Cette extension vient redéfinir également la manière dont les joueurs du célèbre jeu de carte à collectionner vont se lancer dans leurs duels. Le set sera d'ailleurs disponible en version numérique sur Magic Arena dès le 8 juillet, et en version physique avec cartes sur table dès le 23 juillet.

«Ce crossover Magic et D&D est en préparation depuis longtemps. Au début nous avons timidement proposé des cartes promotionnelles comme «Sword of Dungeons & Dragons», et avec des aventures Donjons et Dragons gratuites se déroulant dans le multivers Magic. C'est quelque chose que les fans ont aimé et demandé, et il était donc presque inévitable que nous arrêtions de tremper nos orteils dans la piscine et que nous sautions directement dedans à un moment donné. Quand on y réfléchit, cela fait sens de réunir sous le même toit deux des plus grandes licences de Fantasy au monde. L'idée étant de les combiner pour créer des expériences amusantes pour les fans, qui leur permettent de faire des allers-retours entre les mondes et les systèmes de jeu», explique Blake Rasmussen, directeur de la communication chez Wizards of the Coast, interviewé par CNEWS.

12 classes d'aventuriers disponibles

Et pour les adeptes de Magic, c'est l'occasion de découvrir des règles qui ajoutent un peu de sang neuf. Comme le montre la carte de l'Ensorceleur ci-dessous que nous révélons en exclusivité mondiale avec Wizards of The Coast, mais aussi les cartes déjà révélées ci-dessous, beaucoup d'éléments viennent changer la donne. Le set «Aventures dans les Royaumes Oubliés» va ainsi mettre en avant 12 classes d'aventuriers que les fans de D&D connaissent bien, dont les mages, les guerriers et les elfes. On retrouvera également des figures connues du célèbre jeu de rôle inventé par Gary Gygax dans les années 1970, à l'instar de Drizzt le charismatique elfe noir.

Il sera également possible de faire monter son personnage de niveau, à la manière de ce qu'il est possible de faire dans Donjons & Dragons. L'idée étant de tenir dans sa main une carte évolutive pour augmenter ses pouvoirs.

Plus amusant encore -et les rôlistes apprécieront-, certaines cartes vont demander au joueur de faire un jet de dés pour augmenter son attaque ou débloquer un pouvoir. Là encore, il s'agit d'une mécanique de jeu empruntée à D&D.

En outre, des cartes pourront inviter les joueurs à effectuer une exploration de donjons, avec un petit plan à suivre pour ajouter une expérience narrative aux parties de cartes.

Enfin, les fans de Donjons et Dragons apprécieront également certaines cartes vintage qui reprennent les codes esthétiques et les illustrations des toutes premières histoires développées pour le jeu de rôle. De quoi alimenter le côté collector de cette édition, qui devrait largement être partagée dans les années à venir et atteindre de belles cotes chez les revendeurs.

Mais ce sont surtout les scénarios de quêtes développées pour les joueurs de Donjons et Dragons qui devraient également le plus les amuser. Plusieurs scénarios proposés gratuitement et intégralement traduits dans la langue de Molière permettront en effet de participer au jeu de rôle narré par le traditionnel maître de jeu, et ceux-ci intégreront dans leur déroulé des parties de cartes et des combats basés sur le set Magic - Aventures dans les Royaumes Oubliés. Un premier scénario est d'ailleurs téléchargeable ici et proposé par le site IGN.

Mais que les joueurs aguerris de Magic ne s'y trompent pas : «Ce set répond aux standards du jeu de carte et il sera donc utilisé en jeu compétitif. En ce qui concerne les nouveaux mécanismes, comme pour tout set, cela dépendra de l'appréciation des joueurs et de leur pertinence dans les futurs sets», précise Blake Rasmussen.

Outre les héros de D&D, les joueurs pourront croiser tout le bestiaire du jeu de rôle. Du fameux Ours-Hibou au Tyrannœil en passant par les célèbres dragons, figures mythiques de toute histoire du genre médiéval-fantastique.

«Cet ensemble est pensé pour les fans de D&D, pour les fans de Magic, et même pour les joueurs novices dans les deux. Le meilleur conseil que je puisse donner avec n'importe quel jeu est de s'amuser avec et de faire ce que vous aimez. Certains joueurs transformeront leur campagne D&D en un match de Magic. Pour d'autres, il s'agira d'approfondir la narration de D&D qu'ils découvriront pour la première fois via le gameplay de Magic. Et pour d'autres encore, il s'agira simplement de trouver quelque chose qu'ils apprécient et d'en apprendre autant qu'ils le peuvent. Ce qui nous lie tous, c'est que nous sommes fans de jeux, de contes et de plaisir avec des groupes d'amis. Quoi de mieux que ça ?», s'enthousiasme Blake Rasmussen.

Quant à l'idée d'adapter d'autres aventures de Donjons & Dragons dans d'autres mondes, comme celui de Ravenloft pour Magic, Wizards of the Coast n'est bien sûr pas fermé à cette idée : «Il y a encore de nombreuses opportunités pour combiner les univers D&D et Magic pour proposer quelque chose de cool et que les fans des deux jeux apprécieront. Quant à ce que l'avenir nous réserve, cela reste à voir !», conclut-il.

Magic - Aventures dans les Royaumes Oubliés fera l'objet d'avant-premières pour sa version physique dans l'ensembles des boutiques partenaires en France, du 16 au 22 juillet.