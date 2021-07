Génération abstention : entre malaise et désillusions

Le reportage «Génération abstention» donne la parole à ces citoyens qui ne croient plus en la politique, et pour qui l’exercice du droit de vote ne représente plus un outils essentiel de la démocratie.

Les élections régionales ont été marquées par une abstention historique, avec seulement 34,5% des Français qui se sont déplacés aux urnes pour le second tour, le 27 juin dernier. Comment expliquer un tel désintérêt de la part des citoyens ? Le reportage Génération abstention, diffusé sur France 24, est allé à la rencontre de ceux qui ont fait le choix de prendre leur distance avec cet exercice démocratique. Si les causes de l’abstention à l’échelle nationale sont multiples, les citoyens qui s’expriment dans ce reportage partagent le même sentiment de désillusion vis-à-vis de la politique.

Les téléspectateurs découvrent Victoria et ses amis. Âgés entre 25 et 35 ans, ils partagent les mêmes idéaux. Ensemble, ils ont réuni leurs économies et empruntés à des proches pour s‘acheter une maison dans le Perche avec l’objectif de s’éloigner de la société de consommation.

La recherche d'une expression plus directe

«Aujourd’hui on vote pour le moins pire. Des fois, j’ai l’impression qu’on nous a volé nos rêves, nos vies. Et c’est pour ça que cela a du sens pour moi de vivre ici, de reprendre le pouvoir. Pas le pouvoir au sens de dominer l’autre, mais le pouvoir d’avoir la capacité de faire et d’exister comme j’ai envie», explique Victoria.

Génération abstention donne également la parole à la bloggeuse politique Tatiana Ventose, qui a fait ses classes dans le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon avant de claquer la porte il y a quelques années, et de réinventer son engagement politique en s’exprimant directement à sa communauté.

L’avocat François Boulo, un des porte-parole du mouvement des Gilets Jaunes, exprime son désir d’assister à un changement des mentalités et la mise en place d’un nouveau système économique. Pierre-Emmanuel Bégny, ancien maire de Saacy-sur-Marne, évoque quant à lui la montée de la défiance et de la violence envers les élus. Signe selon lui d’un malaise profond des institutions.