Laurent Bignolas et Karine Baste-Régis: leurs émouvants adieux à Télématin

Ce matin sur France 2, Laurent Bignolas a présenté pour la dernière fois Télématin, et Karine Baste-Régis son dernier bulletin dans l’émission.

Le programme matinal de France 2 s’apprête à de grands changements, et sera présenté à la rentrée par une toute autre équipe, menée par Julia Vignali et Thomas Sotto du lundi au jeudi, et par Maya Lauqué et Damien Thévenot du vendredi au dimanche.

A la fin du numéro diffusé ce vendredi 2 juillet, les équipes de l’émission se sont retrouvées autour de Laurent Bignolas pour une séquence d’applaudissements qui a ému l’animateur : « C'est compliqué, c'est même très compliqué », a-t-il confié.



« C'est moi qui vous dis à tous un grand bravo. C'était un bonheur de travailler avec les uns et les autres. Que ce soit devant la machine à café, au bureau ou sur ce plateau. Rien qu'avec des amis, je crois en tous les cas. C'est un tiraillement, un déchirement, de quitter son lit le matin vers 3h30. Mais quel bonheur dix minutes après de savoir qu'on va vous retrouver », a poursuivi Laurent Bignolas.

« Je ne vous oublierai jamais, avec tout autant de tendresse, comme tous ceux qui ont envoyé des petits messages. (...) Ce que j'ai adoré cette année, qui a été difficile pour tout le monde, je pense à vous, ceux qui regardez Télématin, c'est toutes ces idées que vous aviez, toutes les initiatives que vous avez pu prendre, tous ces messages que vous nous avez fait passer», a-t-il ajouté avant de conclure : « N'oubliez-pas, Télématin ne s'arrête jamais et quand il s'arrête, c'est pour repartir de plus belle ».

Laurent Bignolas avait succédé à William Leymergie à la tête de Télématin en 2017. Fin 2019, une partie des chroniqueurs avait dénoncé l'attitude de Laurent Bignolas à leur égard, pointant du doigt une ambiance délétère en coulisses. Le départ de l’animateur était déjà connu depuis plusieurs mois. Il devrait toutefois rester sur France Télévisions la saison prochaine.

Laurent Bignolas n'était pas le seul à quitter Télématin ce vendredi 2 juillet 2021. « Un gros pincement au coeur. » C'est ce qu'a ressenti quelques minutes plus tôt Karine Baste-Régis. La journaliste s’est elle aussi adressée aux téléspectateurs qui la suivent depuis deux ans dans l'émission matinale de France 2 : « Voilà pour l'actu à 8h30. Et c'était le dernier JT que j'avais l'honneur de vous présenter sur Télématin », a déclaré la joker du journal de 20 heures de France 2. « Ma bouche parle, mais mon cerveau ne réalise pas ! », a-t-elle renchérit, visiblement très émue elle aussi.