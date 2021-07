Pokémon : comment bien estimer la valeur de ses cartes ?

Avec des prix de ventes qui donnent le tournis, les cartes Pokémon s'arrachent plus de jamais auprès des collectionneurs cette année. Et nombreux sont les amateurs qui avaient conservé des cartes à vouloir les revendre. Mais attention, toutes les cartes ne valent pas plusieurs milliers d'euros. Voici comment estimer leur valeur.

Alors que la franchise Pokémon célèbre cette année ses 25 ans depuis ses débuts sur Game Boy, c'est actuellement son jeu de cartes à collectionner qui jouit d'une popularité sans commune mesure avec les années précédentes. Le record de vente d'une carte Dracaufeu de 1ère génération parue en 1999, et vendue au prix de 418.000 euros en mars dernier, illustre à lui seul la véritable pokémania qui régie actuellement les ventes de ces petits bouts de carton. Alors beaucoup s'improvisent collectionneurs, tandis que d'autres fouillent leur placard et les greniers à la recherche d'un trésor potentiellement caché. Les prix moyens à la revente sont ainsi passés de 43 euros en juin 2020 à 58 euros en mai dernier, affirme le site Idealo, qui compare les prix sur le Web.

Vous avez trouvé ou acheté un paquet de cartes Pokémon ? Alors suivez cette procédure afin d'en déduire la valeur.

reconnaître la rareté

© Laurie Byrne/Unsplash/montage CNEWS

La première étape lorsqu'on a une carte Pokémon en main est d'abord de connaître son degré de rareté. Pour le savoir, la société japonaise Creatures (qui conçoit les cartes) a mis au point un système de symboles très simple. Situés la plupart du temps dans le coin inférieur droit ou gauche de la carte, ces symboles sont présents juste à côté d'un numéro. Il s'agit traditionnellement d'un cercle, d'un losange et d'une étoile.

Le cercle (voir photo ci-dessus) indique que la carte est commune. Généralement celle-ci vaut donc peu d'argent. Mais attention, si vous avez des cartes issues des tous premiers sets commercialisés, notamment entre 1999 et 2000 pour la France, alors même les cartes présentant un rond peuvent valoir une fortune. A condition que celles-ci soient bien conservées.

Le losange est déjà plus intéressant puisqu'il indique que la carte est peu commune. Dans ce cas certaines anciennes cartes peuvent parfois se monnayer une dizaine, voire plusieurs dizaines d'euros. Là encore les versions datant de 1999 et 2000, deux années très recherchées par les collectionneurs, se vendront encore un plus cher.

L'étoile noire doit retenir votre attention, car celle-ci indique que vous possédez une carte rare. Les prix vont commencer à grimper. Attention encore à des détails concernant l'étoile, si celle-ci apparaît sur une carte holographique ou bien en blanc ou simplement dessinée en noir sans être remplie à l'intérieur, le niveau de rareté atteint est l'équivalent d'un super rare. En outre, une étoile jaune/dorée ou trois petites étoiles sont synonymes d'ultra rare. Ces dernières étant souvent le graal recherché avec des prix pouvant dépasser les centaines, voire plusieurs milliers d'euros.

Vous pouvez également avoir entre les mains des cartes sans symbole. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ne valent rien. Au contraire, ces cartes sont généralement associées à des éditions promotionnelles, distribuées pour des événements, etc. Pour avoir une idée de leur prix, vous pouvez effectuer une recherche sur eBay, Le Bon Coin ou Vinted en écrivant «cartes pokémon promotionelle, box topper ou kit du dresseur».

Enfin, comme nous le mentionnions plus haut, vous pouvez vérifier l'année où votre carte a été imprimée. Celle-ci est mentionnée tout en bas de la carte sur une petite ligne. Il va sans dire que les années 1999-2000 sont extrêmement recherchées. Si vous en possédez, c'est généralement le jackpot assuré.

regarder le numéro de série

A côté du symbole décrit ci-dessus, votre regard doit se porter également sur le numéro de série. Celui-ci indique sa position dans la collection à laquelle la carte appartient. Par exemple : 5/126, indiquera qu'il s'agit de la carte n°5 sur un set de 125 différentes. Mais attention, car lorsque vous mettez la main sur une carte rare (avec au moins une étoile affichée) vous pouvez aussi constater son extrême rareté si le numéro est supérieur au total. Ainsi, une carte affichant 66/65 par exemple révèle qu'il s'agit d'une carte cachée de la collection. Là encore les prix flambent. De plus si vous notez la mention SH avant le numéro de série, il s'agit souvent d'une carte spéciale où le pokémon possède des pouvoirs différents de la version normale de sa carte. Une sorte de variante.

ranger les cartes holographiques de côté

© Erik McLean/Unsplash

Les cartes que vous tenez en main ont des reflets brillants ? Celles-ci ne sont pas forcément rares, mais vous pouvez les mettre de côté. Car certaines de ses cartes présentent parfois des particularités recherchées par les collectionneurs. En effet, certaines affichent des motifs réfléchissants la lumière avec diverses variations. Et si la carte s'avère rare (avec au moins une étoile), alors des tarifs de revente intéressants peuvent s'appliquer.

Scruter des détails supplémentaires

© Steven Cordes/Unsplash

Si les points précédemment développés demeurent la base pour classer ses cartes et se dire que certaines peuvent vraiment valoir de l'argent, d'autres petits détails méritent également votre attention pour faire grimper la cote. Il y a ce qu'on appelle notamment les cartes SP. Souvent précisé en bas d'une carte, ceci indique que vous tenez un pokémon spécial entre les mains. En outre, vous pouvez voir afficher les symboles GX, G, GL, 4, FB, M ou C. Si ces mentions varient selon les collections de sets et leur année de publication, celles-ci ne sont pas anodines et vont bien entendu faire exploser leur valeur auprès des connaisseurs. De même si vous voyez des mentions comme Niv X ou Lvl X (pour les cartes anglaises). Tout élément graphique ou annotation qui font varier votre carte d'une carte commune est intéressante à retenir.

En outre, si le dessin du pokémon sort de la case du haut de la carte pour s'étendre à l'ensemble du carton, vous possédez alors une carte souvent très rare et/ou recherchée. On appelle cela, une carte «Full Art». Enfin, si vous pensez avoir une carte en double au premier coup d'œil car le dessin semble le même, prêter un œil au détails qui les compose. On ne sait jamais ce qui peut se cacher.

Conserver les paquets de cartes scellés

Si vous retrouvez sous un lit ou dans une boîte des boosters et des paquets de cartes encore scellés, ne les ouvrez surtout pas ! On sait que la curiosité est grande de savoir ce qui se cache à l'intérieur, d'autant qu'une carte ultra-rare pourrait s'y glisser et faire votre fortune. Mais au regard de la faible probabilité d'en trouver une, ne faites pas cette erreur. Car un paquet neuf, jamais ouvert se revend bien plus cher que des cartes à l'unité.

évaluer leur prix

Ça y est, le tri des cartes est fait et vous pensez détenir quelques perles rares qui feront votre fortune ? N'allez pas trop vite en besogne, car encore faut-il évaluer leur prix. Deux sites sont tout indiqués pour estimer leur valeur et il est généralement conseillé de regarder sur les deux pour évaluer une même carte. Le site européen Cardmarket rassemble les cotes à jour pour chaque carte disponible sur le marché. Il s'agit d'un passage obligé pour se faire une idée. Ensuite rendez-vous sur eBay. Entrez le nom de votre carte, l'année, l'état et peut être un ou deux détails relevés plus haut (brillant, GX, etc...), afin de précisez au maximum de quel produit il s'agit. Vous allez alors avoir une série de prix souvent alignés sur la cote.

Eviter les arnaques

Etant donné l'état du marché de la vente de cartes pokémon, les arnaques sont nombreuses. Attention, si vous passez par un mode de vente physique avec une remise en main propre, ne revendez jamais de cartes à un collectionneur qui vous est inconnu et qui vous propose d'évaluer votre collection à votre place. De même, ne faites pas évaluer vos cartes par un tiers en lui envoyant. Ce peut-être la porte ouverte aux arnaques. Les plus malins pouvant vous promettre une centaine d'euros pour quelques cartes, tout en sachant pertinemment qu'une carte de grande valeur se cache dans le lot. Il est donc important d'avoir une idée du marché, en se renseignant au préalable sur les prix. Si vous préférez mettre votre carte aux enchères plutôt que d'en proposer en vente directe, suivez donc par curiosité une vente concernant une carte identique sur eBay, lorsque celle-ci est achevée, regardez en le prix final. Cela peut constituer une bonne indication.

Faire authentifier une carte ultra-rare

© PCA Grade

Il existe des organismes de confiance pour effectuer l'authentification d'une carte. Dans le cas où vous trouveriez une carte se présentant comme ultra-rare et valant potentiellement plusieurs milliers d'euros, il est conseillé de la faire authentifier. Celle-ci sera alors scellée dans un blister sous vide avec un certificat d'authenticité et une note lui attribuera un label de qualité sur son état (collector, neuf, excellent, très bon...) généralement avec un grade ou une note. Avec cette étape votre trésor ne prendra que plus de valeur, car un organisme indépendant attestera de sa beauté et rareté pour un collectionneur, avec un grade à l'appui.

En France, les sociétés PCA Grade, MTG Grade sont parmi les plus connues. Les prix d'authentification et de gradation varient en fonction de la valeur de la carte. Comptez par exemple 9 euros pour une carte à moins de 50 euros, et 90 euros pour une carte qui dépasserait les 10.000 euros. Un investissement qui généralement est rentabilisé à ce niveau de prix.