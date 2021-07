Dix pour cent saison 5 : Camille Cottin évoque la suite de la série

Dans un entretien accordé au site américain Variety, Camille Cottin s’est exprimée sur la saison 5 de «Dix pour cent», ainsi que sur le téléfilm en préparation.

La comédienne a confirmé avoir été surprise de découvrir qu’une saison 5 de Dix pour cent allait voir le jour. Surtout qu’à la fin de la quatrième saison, les téléspectateurs étaient invités à dire au revoir aux personnages. Pourtant, quelques mois plus tard, une suite et un téléfilm étaient annoncés. A la grande surprise des fans. Et du casting, à en croire Camille Cottin.

«L’annonce d’une cinquième saison nous a pris par surprise, car elle était très prématurée. Pour l’instant, ce que nous savons, c’est qu’il y aura un téléfilm dont le producteur, Dominique Besnehard, a parlé. Les scénaristes y travaillent», explique-t-elle à Variety, précisant qu’elle aimerait que le téléfilm soit filmé – du moins en partie – à New York : «Tourner à New York serait merveilleux. Mais il faudrait trouver un moyen pour que la famille professionnelle d’Andréa soit aussi de la partie».

Désormais concentrée sur sa carrière outre-Atlantique, Camille Cottin a également confirmé qu’elle ferait une apparition dans l’adaptation britannique de la série, Call My Agent ! «Concernant la série anglaise, je pourrais y faire un petit caméo ! On verra, mais c’est une idée que je trouve fun. Ça va être étrange de voir une nouvelle Andréa prendre vie, mais elle sera de toute façon très différente de moi !», précise-t-elle.