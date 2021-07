Binge-watching de l’été : les 10 nouvelles saisons qu’il ne fallait pas manquer

Manque de temps, manque de pot, vous êtes passé à côté des suites les plus attendues de ces derniers mois ? Pas de panique, elles sont encore disponibles sur les sites de streaming.

Handmaid’s Tale, saison 4 (OCS)

La glaçante dystopie, dix fois récompensée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, était de retour cette année avec dix nouveaux épisodes. Les fans étaient impatients de connaître le destin de June (Elisabeth Moss) face à ses tortionnaires. Gilead, la théocratie totalitaire et phallocrate qui a pris le contrôle des Etats-Unis et réduit les femmes en esclavage vit-elle ses dernières heures ?

Hippocrate, saison 2 (MyCanal)

«C’est l’hiver. Les hôpitaux sont submergés. Une canalisation a sauté, inondant les urgences de l’hôpital Poincaré. Les soignants et les malades doivent se replier en médecine interne. Alyson et Hugo poursuivent leur stage dans le service. Chloé fait tout pour revenir pratiquer malgré une santé fragile. Aucun des trois n’a de nouvelles d’Arben, parti sans laisser un mot. Ils vont devoir affronter un hôpital en crise, sous l’autorité du docteur Olivier Brun (Bouli Lanners), le nouveau chef du service des urgences»… C'est le pitch de l'excellente saison 2 de la série médicale de Thomas Lilti avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Karim Leklou, Zacharie Chasseriaud, ou encore Anne Consigny. Déjà imprégnée par la triste réalité de l’hôpital en France, son cruel manque de moyens qui plonge soignants et patients dans la détresse, Hippocrate raconte cette fois littéralement « l’hôpital en train de se noyer. Et il se noie tellement que, symboliquement, le premier épisode montre l’inondation des urgences, contraintes de s’installer dans le service de médecine interne où travaillent nos héros. (…) C’est une métaphore de la crise sanitaire qui déborde l’hôpital», expliquait Thomas Lilti à Paris Match en janvier dernier.

Euphoria, deux épisodes spéciaux (OCS)

Sombre, très sombre exploration du mal-être adolescent contemporain, Euphoria continue de dresser le portrait sans concession d’une jeunesse perdue en pleine quête d’identité et de découverte de l’amour et de la sexualité, une jeunesse dévorée aussi par sa rage, ses addictions et ses traumatismes. Dans l’attente de la « vraie » saison 2, les fans ont pu découvrir deux petits bijoux : un premier épisode spécial centré sur le face-à-face bouleversant de Rue (Zendaya) avec son parrain des toximanes anomynes Ali, puis un second tout aussi poignant sur Jules (Hunter Schafer), qui voit la jeune trans se lancer dans un monologue percutant sur sa construction et ses relations familiales et amoureuses, ponctué de flash-backs.

La guerre des mondes, saison 2 (MyCanal)

La série post-apocalyptique librement inspirée du roman de H.G. Wells continue d’interroger notre condition humaine avec ce nouveau chapitre qui reprend quatre mois après l’attaque extraterrestre qui a pratiquement éradiqué l’humanité. A Londres, les survivants organisent la Résistance. Le scientifique Bill (Gabriel Byrne) poursuit ses recherches sur les aliens et comprend que leur ADN est humain et s’interroge sur la proximité d’Emily (Daisy Edgar-Jones - Normal People) avec eux… En France, un alien dissident grièvement blessé, parvient jusqu'à l'Observatoire...

Search party, saison 4 (OCS)

La pépite de TBS, désormais proposée sur la plate-forme HBO Max aux Etats-Unis, continue de suivre les folles et drôles aventures de Dory Sief (excellente Alia Shawkat), de son (ex) petit ami Drew Gardner (John Reynolds), et des deux amis proches du couple, Elliott Goss (John Early) et Portia Davenport (Meredith Hagner). Des Millenials, que l’époque et leur obsession pour Internet, ont rendu totalement superficiels et définitivement paumés.

This is us, saison 5 (MyCanal)

À la fin de la saison 4 de la saga familiale la plus émouvante de l'histoire des séries, la guerre était déclarée entre les deux frangins Kevin et Randall. Ce cinquième opus du bijou à haute capacité lacrymale verra-t-elle les deux frères se réconcilier ? C'est ce que souhaite ardemment leur soeur, mais difficile de faire marche arrière quand les mots ont blessé au plus profond... En plus de leurs questionnements existentiels et des turpitudes de leurs vies personnelles respectives (mais si universelles), les Pearson se mettent aussi ici au diapason du monde et font face à... l’arrivée de la pandémie du Covid-19. Autre actualité abordée, celle du mouvement Black Lives Matter.

Master of none, saison 3 (Netflix)

Après deux saisons saluées par la critique, Master of None a fait son retour avec une troisième saison, pour la première fois centrée sur un autre personnage que celui incarné par le créateur lui-même, Aziz Ansari. C'est sa meilleure amie dans la série, Denise (Lena Waithe), qui est au coeur de Moments in Love, une saison qui s’intéresse plus particulièrement au couple que la jeune femme forme avec Alicia (Naomi Ackie). Comme Ansari - qui est à l’écriture avec Lena Waithe - sait si bien le faire, les nouveaux épisodes réservent de beaux moments d’humour mais aussi de poésie, et de pertinentes questions sur l'amour et le sens de la vie.

Betty, saison 2 (OCS)

Les déambulations dans la Grosse Pomme d'un groupe de filles éprises de liberté avaient fait leur petit effet dans les premiers épisodes. Leurs «épopées» quotidiennes à travers la ville continuent d'offir un voyage exaltant, avec au menu entre deux tricks, leurs turpitudes de jeunes femmes queer en construction, de l'amour, de l'amitié, des disputes, du shit, et des chutes, dont elles savent se relever aussi bien que les mecs. En bref, ça tchatche et ça ride encore dur à Brooklyn, où la bande est toujours bien décidée à faire fondre sur le bitume brûlant la misogynie bien ancrée dans le milieu de la glisse.

Love, Victor, saison 2 (Disney+)

Dérivée de la comédie romantique queer de Greg Berlanti «Love, Simon», sortie au cinéma en 2017, et showrunnée par les scénaristes du film eux-mêmes, à savoir Isaac Aptaker et Elizabeth Berger, «Love, Victor» suit Victor Salazar, un jeune latino en provenance du Texas qui vient d’arriver à Atlanta avec sa famille conservatrice, et qui se questionne sur son orientation sexuelle. Après un coming-out en saison 1, le lycéen (Michael Cimino), doit maintenant continuer de se découvrir et de s’affirmer.

Pose, saison 3 (MyCanal)

Les fans de Pose l’attendaient avec impatience, la saison 3 est arrivée en mai dernier sur Canal+Séries et MyCanal. Raison de plus de ne pas la manquer, les créateurs Steven Canals et Ryan Murphy, avaient fait savoir qu’il s’agirait de la dernière. Lancée en 2018 sur FX (et diffusée sur Canal+ en France), Pose était la première série à mettre en scène le monde des ballrooms dans le New York underground des années 1980 et 1990. Traitant de l’importance du voguing pour la communauté queer, mais aussi de sujets tels que l’arrivée du VIH et les violences commises envers les personnes gays et trans, la série s’est aussi distinguée en engageant le plus de talents transgenres pour jouer des personnages trans, à l’instar de Dominique Jackson, Indya Moore ou encore Angelica Ross.