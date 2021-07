Disneyland Paris met le paquet sur son appli mobile et lance un Fastpass payant

Cap sur le mobile. Disneyland Paris mise tout sur le digital pour améliorer l'expérience des visiteurs dans les parcs franciliens, mais.

L'appli mobile officielle, disponible sur iOS et sur Android, est logiquement au cœur du projet. Actuellement, la plupart des visiteurs l'utilisent simplement pour obtenir les temps d'attente aux différentes attractions, mais elle va se transformer pour devenir un hub assez complet. Par exemple, il est maintenant possible de se pré-enregistrer dans les hôtels Disney via l'appli. Lorsque la chambre est prête, un SMS est envoyé à l'utilisateur, qui n'a plus qu'à se présenter dans le Lobby pour recevoir sa carte d'accès.

Il sera également possible de réserver des créneaux pour certains spectacles ou même des restaurants des deux parcs et des hôtels, dans le nouveau Food Hub.

Un système coupe-file gratuit et un… payant

L'appli va également devenir très utile pour éviter les files d'attente dans les parcs. En effet, «l'ancien système de Fastpass ne sera pas réactivé», nous a d'ailleurs expliqué Juliette Bron, vice-présidente Digital et Data de Disneyland Paris. Deux systèmes distincts vont être mis en place, dans les faits.

Le premier, appelé «Standby Pass», est celui qui se rapproche le plus des anciennes bornes physiques Fastpass. Il avait d'ailleurs été brièvement lancé en fin d'année dernière avant le reconfinement. Le «Standby Pass» permet de passer une partie du temps d'attente (certains jours et sur certaines attractions, lorsque l'affluence est forte) hors de la file d'attente physique en utilisant l'appli, et de revenir pendant le créneau indiqué pour un temps d'attente réduit.

Le deuxième système, qui est déjà au cœur de la polémique, est appelé «Premier Access». Il devrait être activé au mois d'août prochain. Pour certaines attractions phares, il sera possible d'acheter pendant sa visite, via l'appli, un accès rapide, sans passer par la file d'attente habituelle. Seules certaines attractions, huit pour le moment, seront concernées (Big Thunder Mountain, Hyperspace Mountain, Peter Pan's Flight, Buzz Lightyear Laser Blast, Star Tours, Autopia, Tower of Terror et Ratatouille).

Concrètement, de n'importe quel endroit dans les parcs, un créneau avec zéro attente pourra être réservé. Mais le tarif s'annonce salé : 8 € par attraction et par personne. Pour une visite en famille, la facture risque de grimper très vite. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle ne donne pas le sourire aux fans.

Mais l'abus omg en même temps vu que y'a tjrs des gens pour payé ça m'étonne pas... — Morgane (@pinkcuicui) July 6, 2021

Plutôt que de créer de l'expérience qui donne envie de payer pour la découvrir, @DisneylandParis continue sa course effrénée à saigner ses visiteurs. Parking, poussettes et là FASTPASS. Sans compter le billet d'entrée qui atteint des montants indécents face au contenu proposé. https://t.co/GOMcCC8SQU — @JNutterville (@_JNutterville) July 6, 2021

Pour le moment, Disneyland Paris défend ce choix en expliquant «que les visiteurs qui le souhaitent auront plus de flexibilité dans l'organisation de leur visite, pouvant passer encore plus de temps à profiter des attractions, des spectacles et bien plus encore».