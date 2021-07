Danse avec les stars : Lââm, Moussa, Bilal Hassani... la liste des participants s'étoffe

Après deux ans d'absence liée à l'épidémie de Covid-19, Danse avec les stars reviendra « prochainement », a annoncé TF1 (ce qui veut certainement dire à la rentrée). Si la chaîne n’a pas encore diffusé la liste officielle des participants, les noms des potentiels jurés, danseurs professionnels et personnalités de cette nouvelle saison circulent activement sur internet.

Comme le mentionnent Le Figaro, Puremédias ou encore le journaliste Clément Garin, devraient fouler le parquet du très pointu concours de danse : la chanteuse Lââm, le comédien et chanteur Jean-Baptiste Maunier (Les Choristes), l’humoriste Gérémy Crédeville, le candidat de Koh-Lanta Moussa, les comédiennes Lucie Lucas (Demain nous appartient) et Aurélie Pons (Ici tout commence), la vidéaste et chanteuse Lola Dubini, le youtubeur Michou, la chanteuse Wejdene, la meneuse de revue et pin-up Dita Von Teese, ainsi que les chanteurs Tayc et Bilal Hassani.

Si sa présence se confirme, ce dernier pourrait faire date dans l’histoire de Danse avec les Stars rapportent plusieurs médias, en devenant le premier candidat du show à danser en binôme avec un danseur plutôt qu’une danseuse.

Du changement aussi dans le jury

Il ne s'agirait cependant pas d'une première mondiale puisque, comme le rappelle La Voix du Nord, dans la version britannique de l’émission, « Strictly Come Dancing », la championne olympique de boxe Nicola Adams a été associée à la danseuse Katya Jones : « Un pas brillant dans la bonne direction, surtout du côté de la diversité », avait estimé la sportive de haut niveau.

Du côté des jurés de l'émission, toujours présentée par Camille Combal et Karine Ferri, il se murmure qu’après le décès prématuré de Patrick Dupond, le départ de Jean-Marc Généreux et aussi celui, probable, de Shy’m, que Jean-Paul Gaultier, la danseuse de l’émission Denitsa et une étoile de l’Opéra de Paris seront chargés de noter les prestations des candidats.