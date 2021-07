House of the Dragon : deux nouvelles comédiennes au casting

Selon le site américain Variety, les comédiennes Milly Alcock et Emily Carey viennent de rejoindre le casting de «House of the Dragon», le prequel de la série «Game of Thrones».

Elles incarneront respectivement les personnages de Rhaenyra Targaryen et Alicent Hightower, quand celles-ci étaient enfants, précise Variety. C’est Emma D’Arcy et Olivia Cooke qui interprèteront les rôles dans leur version adulte. Adaptation en série du livre de George R.R. Martin Fire & Blood – publié en novembre 2018 – House of the Dragon sera centré sur la prise de pouvoir de la maison Targaryen après la chute de Valyria, son règne sans partage sur Westeros, l’unification des Sept Royaumes, etc. à travers une histoire qui débutera 300 ans avant les événements dépeints dans la série originale.

Alicent Hightower est l’épouse de Viserys 1er, le souverain de Westeros, mais également la fille d’Otto Hightower, la Main du roi. Elle est réputée comme une des femmes les plus raffinées des Sept Royaumes, a grandi dans les couloirs du Donjon Rouge à Port-Réal, proches du pouvoir et du cercle fermé qui entoure le souverain. Alicent Hightower est réputée pour être un fin stratège politique.

La princesse Rhaenyra Targaryen, la fille aînée du roi, est née de l'union du souverain avec sa première épouse, la reine Aemma Arryn. Elle monte à dos de dragon depuis sa plus tendre enfance. Mais malgré un destin en apparence tout tracé, Rhaenyra est… une femme. Avec tous les problèmes que cela suppose à Westeros. Un statut vécu comme une injustice, qui sera à l’origine d’une guerre de succession sanglante connue sous le nom de La Danse des dragons.