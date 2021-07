Nabilla Benattia et Thomas Vergara cambriolés pendant leur mariage

La chambre d’hôtel de la star de la télé-réalité Nabilla Benattia et de son époux Thomas Vergara a été cambriolée cette nuit, pendant que le couple célébrait leur « remariage » dans le château de Chantilly (Oise).

Selon une source proche de l’enquête citée par Le Parisien, le couple a donné l’alerte vers 5h30, suite au vol sans effraction dans leur chambre d’hôtel de luxe. Les voleurs seraient repartis avec tous les cadeaux de mariage ainsi que des effets personnels comme « les bijoux de Nabilla, des montres de Thomas, et des sacs », est-il détaillé sur le blog de Jean-Marc Morandini qui a annoncé la nouvelle ce mercredi matin, précisant que la situation aurait pu être pire. Car c’est « un coup dur pour Nabilla et Thomas, mais aussi une énorme frayeur rétrospective, car dans la chambre d'à côté dormait leur fils Milann et la nounou et personne n'ose imaginer ce qui aurait pu se passer si les cambrioleurs étaient entrés dans la chambre voisine… ».

Selon le site, les cadeaux auraient été montés dans la chambre en question aux alentours de 3 heures du matin, avant que le couple ne monte se coucher vers 4 h 30. Le montant du préjudice n’est pas connu à ce stade. La brigade de recherches de Chantilly est saisie de l’enquête.

Le couple vit aujourd'hui à Dubaï et ne vient que très rarement dans l'Hexagone, ayant répété à plusieurs reprises « qu'ils se sentaient plus en sécurité à Dubaï qu'en France », comme le rappelle le site de Morandini. Ils étaient sur le sol français pour célébrer pour la seconde fois leurs noces ce mardi, après une première cérémonie qui avait eu lieu au printemps 2019, près de Londres. Le «remariage» a dit-on été organisé pour le simple bonheur de vivre une nouvelle fête grandiose avec leurs proches.

Entouré du plus grand des secrets, l’événement a aussi été filmé et serait destiné à un programme en plusieurs parties qui sera diffusé sur la plate-forme Amazon Prime Video.