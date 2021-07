«Derrière le masque» : une plongée en pleine pandémie au coeur de Hôpital américain de Neuilly à suivre ce jeudi sur C8

Après une première diffusion sur Planète+ A&E en avril dernier, C8 diffuse ce jeudi 8 juillet à 21h05 «Derrière Le Masque». Un documentaire coup de poing réalisé par Stéphane Krausz au coeur des deux premières vagues de Covid-19, et consacré à la mobilisation de l’Hôpital Américain de Paris (Hauts-de-Seine).

Le 28 février 2020, c’est dans cet hôpital des Hauts-de-Seine que l’un des premiers cas en France avait été diagnostiqué. « Ce jour-là, jamais le personnel soignant n’aurait imaginé l’ampleur de la lutte contre la pandémie qui allait suivre. Une épreuve sans précédent pour celles et ceux, infirmiers, médecins, brancardiers, dirigeants... qui, derrière le masque, ont mené un combat sans relâche pour la vie et ont fait preuve d’un courage et d’un dévouement sans limites ».

Quand le plan blanc est lancé et le privé mis à contribution, la situation s’annonce très grave. « Quand on fait appel à nous, on est hyper-inquiets, car cela veut dire que le système public est dépassé », déclare d’ailleurs un médecin.

En voix off le ton, grave, de Gérard Lanvin raconte. Après une phase de sidération, c’est en formation de combat que le personnel se mobilise. Un combat physique et psychologique mené parfois « au péril de leur vie », et qui les confronte quotidiennement à des dilemmes terribles, faute de place. « Le plus dur, pour un soignant, c’est d’être amené à faire des choix, rappelle Riadh, cardiologue. Est-ce qu’on prend un patient de 50 ans qui a une pathologie qui n’est pas liée au Covid, ou un autre, covidé, de 80 ans ? »