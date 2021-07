Sharon Stone amoureuse de RMR, un rappeur de 25 ans ?

Sharon Stone, 63 ans, serait depuis plusieurs mois « très proche » de RMR, un rappeur de 25 ans.

Selon le Daily Mail, la star de Basic Instinct serait en couple avec le jeune homme. Les deux auraient récemment décidé de rendre leur idylle officielle en se rendant ensemble dans plusieurs endroits bien connus des stars.

« Ils traînaient ensemble avec PND, l'artiste de Drake, ils fricotaient et vidaient des bouteilles », a affirmé une source à Page Six. Cette dernière rapporte aussi que les deux Américains, qui selon ses mots « passent du bon temps ensemble », ont été aperçus à plusieurs reprises en train de festoyer notamment au Delilah et au Highlight Room, deux discothèques huppées de Los Angeles.

Alors l'actrice aurait-elle trouvé en RMR l’homme de ses rêves ? En 2019, Sharon Stone avait confié s’être inscrite sur un site de rencontres pour tenter d’y trouver «quelqu’un qui veut avoir une relation attentionnée, pleine de compassion et d’amour».

En attendant, un représentant de la star a déclaré qu'il n'y avait « aucun commentaire à faire » sur le sujet.