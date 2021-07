Matthew Broderick et Uzo Aduba au casting d'une mini-série sur la crise des opioïdes aux États-Unis

Matthew Broderick (Ferris Bueller) et Uzo Aduba (Orange is the new black) seront au casting de la mini-série «Painkiller» centrée sur la crise des opioïdes aux États-Unis.

Déclinée en six épisodes, la réalisation a été confiée à Peter Berg (Friday Night Lights, The Leftovers). Uzo Aduba incarnera le personnage d’Edie, en charge de mener l’enquête contre le laboratoire Purdue Pharma. Matthew Broderick jouera quant à lui le rôle du grand patron du laboratoire, Richard Sackler.

Ils seront accompagnés au casting de West Duchovny (The Magicians), qui prêtera ses traits au personnage de Shannon, un commercial qui vient de débuter chez Purdue Pharma. Dina Shihabi (Jack Ryan) sera Britt, une commerciale expérimentée qui prend Shannon sous sa coupe, et John Rothman (One Mississippi) incarnera Mortimer Sackler, le co-propriétaire du laboratoire.

Un tournage en fin d'année

Le tournage de Painkiller, qui sera diffusée sur Netflix, doit débuter à la fin de l’année 2021, à Toronto, au Canada. La crise des opioïdes aux États-Unis est un des plus grands scandales de l’histoire de la santé publique sur le sol américain. Depuis 1999, elle aurait entraîné le décès de près de 450.000 personnes aux États-Unis.

Très peu encadrée par les pouvoirs publics, la vente des antidouleurs à base d’opioïdes aux États-Unis a explosé en quelques années, créant des situations de dépendances et de surdoses à la chaîne. En octobre 2017, le président américain Donald Trump avait été contraint de déclarer l’état d’urgence sanitaire afin de lutter contre cette crise sans précédent.