Jeux vidéo : une cartouche du premier Zelda de 1987 vendue 730.000 euros

Une cartouche du jeu vidéo culte «La légende de Zelda» pour console Nintendo NES a été adjugée vendredi 9 juillet pour la somme record de 870.000 dollars (environ 730.000 euros).

Cette cartouche était, selon la maison d'enchères Heritage Auctions, «la pièce maîtresse» de cette vente qui se déroule pour partie en ligne jusqu'à ce dimanche et qui comprend 443 lots, comme l'a expliqué un porte-parole de la société basée à Dallas (Etats-Unis).

Datée de 1987, la cartouche, premier jeu de la saga culte, était toujours scellée dans son emballage d'origine. Auctions Heritage n'a pas communiqué sur l'identité du ou des acheteurs.

La maison d'enchères a affirmé qu'il s'agit d'un «record mondial pour un jeu vidéo». En avril dernier, Heritage Auctions avait organisé la vente d'une cartouche du jeu vidéo Super Mario Bros pour Nintendo NES datant de 1986 et adjugée 660.000 dollars (environ 555.000 euros).

'Legend of Zelda' Shatters World Record at $870,000 to Kick off Heritage Auctions Video Games Event.





