Calendrier des 8 nouvelles séries Marvel en préparation chez Disney+

Frustrés parfois par le mini-MCU de Netflix (Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage…), les fans de super-héros ont récemment été très gâtés sur Disney+ avec les séries WandaVision, Falcon et le Soldat de l’hiver ou encore Loki. Forte de ces succès, la plate-forme de Mickey a décidé de faire tourner à plein régime l’usine à (super) rêves, et réserve déjà près d’une dizaine de nouvelles séries estampillées Marvel. Autant d’occasions d'approfondir la psychologie de certains personnages secondaires (trop) peu exploités dans les films.

What if… ?, à partir du 6 août

Comme son premier épisode, qui se demandera ce qu’il se serait passé « si Peggy Carter était devenue le soldat de l’hiver », la série animée ouvrira grand le multivers Marvel en modifiant radicalement des chapitres charnières de l’univers cinématographique. Au côté de Jeffrey Wright qui prêtera sa voix à The Watcher, un être extraterrestre qui observe le multivers mais jure de ne pas interférer avec les événements, les habitués du MCU reprennent leurs personnages, y compris le regretté Chadwick Boseman dans le rôle de T'Challa, qui assume le rôle du chef des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord, dans un épisode. La distribution des voix comprend notamment Josh Brolin (dans le rôle de Thanos), Dominic Cooper (dans celui de Howard Stark), Michael Douglas (Hank Pym), Jeff Goldblum (en tant que grand maître), Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Michael B. Jordan (Killmonger), Natalie Portman (Jane Foster), Jeremy Renner (Clint Barton) ou encore Mark Ruffalo (Bruce Banner). A noter que Tony Stark, Steve Rogers, The Collector, Doctor Strange et Captain Marvel font également partie de la série, mais doublés par d’autres acteurs que ceux habituels.

Hawkeye, fin 2021 voire 2022

La série devrait être présentée cet automne. Pour l’heure, Disney garde les intrigues secrètes, mais la scène post-générique du dernier Black Widow (attention spoiler : il y a matière à penser que Yelena Belo incarnée par l’excellente Florence Pugh puisse devenir la super vilaine de la série), annonce un show exceptionnel. Il s'agira d’une « série d'aventures dans laquelle Clint Barton, alias Hawkeye, passera le flambeau à Kate Bishop », selon Variety. Jeremy Renner est confirmé pour revenir en tant qu'archer Avenger, mais il sera rejoint par plusieurs nouveaux visages, dont Hailee Steinfield (Dickinson) en tant que sa protégée, Kate Bishop. Vera Farmiga jouera Eleanor Bishop; Alaqua Cox affrontera Maya Lopez, alias Echo, une super-héroïne sourde et membre de la nation Cheyenne ; et Fra Fee jouera un personnage inconnu nommé Kazi.

Secret Invasion, a priori au plus tôt en 2022

Basé sur un arc narratif paru dans les comics en 2008, Secret Invasion a été écrit par Brian Michael Bendis à qui l’on doit notamment Civil War 2, Ultimate X-Men et Ultimate Spider-Man, ou encore New Avengers. La série racontera comment les Skrulls parviennent à infiltrer les plus hautes sphères d’influence de la planète grâce à leurs pouvoirs métamorphes. Samuel L. Jackson reprendra le rôle de Nick Fury et Ben Mendelsohn, celui de Talos, le Skrull apparu dans Spider-Man far from home et dans Captain Marvel. Ont été annoncés au casting également, Emilia Clarke (Game of Thrones) qui devrait y jouer une espionne sûre d’elle, Kingsley Ben-Adir (Les enquêtes de Vera) dans le rôle du méchant principal, mais aussi Olivia Colman (The Crown), et Christopher McDonald (Stargate Universe).

Ms. Marvel, fin 2021

Iman Vellani y jouera Kamala Khan. Tout comme dans les bandes dessinées, Kamala Khan est une adolescente pakistanaise-américaine du New Jersey qui idolâtre les Avengers et qui après avoir découvert qu’elle possède des pouvoirs extraordinaires - elle devient capable de prendre l’apparence d’autres personnes mais également de modifier la taille de son corps - décide de devenir elle aussi un super-héros. Les fans pourront également voir Vellani dans Captain Marvel 2 (2022), dans lequel elle jouera aux côtés de Brie Larson.

Moon knight, pas avant 2022

Dans cette série écrite par Jeremy Slater, créateur d’Umbrella Academy, Oscar Isaac est Moon Knight. Sous le masque se cache Marc Spector, un milliardaire et ancien mercenaire qui a été sauvé par le Dieu égyptien de la lune, Khonshu, alors qu’il était sur le point de mourir. C'est de là qu'il tient ses capacités surhumaines. Ethan Hawke incarnera quant à lui « le méchant ».

She-Hulk, pas avant 2022

Tatiana Maslany (Orphan Black, Perry Mason) a obtenu le rôle principal de la série et incarnera donc Jennifer Walters alias la super-héroïne et avocate She-Hulk, la cousine de Bruce Banner dont elle avait reçu le sang (et du même coup ses pouvoirs) à la suite d'une fusillade. Mark Ruffalo qui incarne le célèbre super-héros vert sur grand écran devrait aussi apparaître dans la série. Dirigée par Kat Coiro (Brooklyn Nine Nine), She-Hulk devrait aussi embarquer Tim Roth dans le rôle du super vilain l’Abomination (vu dans L’Incroyable Hulk sorti en 2008).

IronHeart, pas avant la fin de 2022

Concoctée sous la houlette de Chinaka Hodge (Snowpiercer, la série), IronHeart verra Dominique Thorne (Si Beale Street pouvait parler) dans la peau de l’héroïne aussi connue sous son nom civil Riri Williams. Sans vrais « super pouvoirs » à proprement parlé, la jeune femme est dotée d’un QI très élevé et d’aptitudes exceptionnelles en matière d’ingénierie et d’informatique. A l’instar d’Iron man, elle va se créer sa propre armure.

Armor Wars, 2022 voire 2023

Après une apparition dans la première saison de la série Falcon et le soldat de l’Hiver, le Colonel James Rupert « Rhodey » Rhodes alias le super-héros War Machine sera le héros principal de cette série. Il sera incarné par Don Cheadle qui joue ce rôle depuis Iron Man 2. Le pitch d’Armor Wars : « Une histoire classique de Marvel, sur la pire peur de Tony Stark qui se réalise : que se passe-t-il lorsque sa technologie tombe entre de mains.»