Capucine Anav pour la seconde fois positive au Covid-19 : sa fête d’anniversaire vire au cluster

Ce mardi 12 juillet l’ancienne candidate de Secret Story a expliqué à ses fans être atteinte du variant Delta et les a mis en garde contre sa virulence.

« Je m'en souviendrai de mes 30 ans. Je vois des commentaires du genre 'ça va, tu n'es pas en réanimation'. Oui, je suis consciente qu'il y a bien pire que moi. Mais encore une fois, la première fois que je l'ai eu, je n'en avais pas parlé. Là je vous en parle parce que vraiment, il est violent celui là. Il y a les vacances qui arrivent, donc faites gaffe. Ca fait une semaine que je suis dans cet état, que je suis couchée et que limite quand je vais chercher une bouteille d'eau, j'ai l'impression qu'on me demande de décrocher la lune. (...) Ce variant est très contagieux et il met KO », a-t-elle averti.

C’est au cours de la soirée surprise organisée au restaurant pour son 30e anniversaire le 4 juillet dernier que la jeune femme aurait contracté le virus. Véritable cluster, la fête compterait désormais 60% de participants positifs au Covid-19 rapporte le site tvmag.lefigaro.fr.