Jada Pinkett Smith : victime d’alopécie, l’actrice renonce totalement à ses cheveux

Alors qu’elle souffre d’une importante chute de cheveux, l’actrice Jada Pinkett Smith a décidé de se raser la tête.

Un changement capillaire radical qu’elle a dévoilé sur Instagram. C’est sa fille Willow qui l’a encouragée à sauter le pas, raconte-t-elle.

« Willow m'a fait faire ça parce que c'était le moment de lâcher prise, mais... mes 50 ans vont être divinement lumineux avec cette coupe », a-t-elle écrit en légende d’une photo d’elle avec le crâne rasé.

« Beaucoup de gens me demandent pourquoi je porte des turbans. Je n'en avais pas encore parlé. Ce n'est pas facile d'en parler mais je vais le faire », avait-elle confié en 2018 dans son émission Red Talk sur Facebook. « C'était terrifiant quand ça a commencé, avait-elle expliqué. J'étais sous la douche un jour et j'avais juste des poignées de cheveux dans les mains et je me suis dit : ‘Oh mon dieu, est-ce que je deviens chauve ?’ ».

L’épouse de Will Smith dit avoir consulté de nombreux médecins qui ne sont pas parvenus à poser un diagnostic. « J'ai passé tous les types de tests nécessaires. Ils ne savent pas pourquoi », a-t-elle confié. « C'était l’une de ces périodes de ma vie où je tremblais littéralement de peur. C'est pourquoi j'ai coupé mes cheveux courts, et pourquoi je continue de les couper ».