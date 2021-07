Drake privatise un stade entier pour un rendez-vous romantique

Le chanteur canadien Drake a offert à sa dulcinée un dîner en tête à tête dans l’enceinte du Dodger Stadium qu'il avait pris soin de réserver rien que pour eux.

L’interprète de God’s Plan serait fou amoureux de Johanna Leia, la mère du jeune prodige du basket-ball Amari Bailey. Et rien ne serait trop beau pour en mettre plein les yeux à sa belle.

Pour montrer son affection à la mannequin de 40 ans, le chanteur de 34 ans, papa de son côté d’un petit Adonis, aurait donc «loué» la totalité du stade mythique de Los Angeles.

Drake espérait sûrement pouvoir profiter discrètement de ce rendez-vous hors du commun, mais c’était sans compter sur l’intervention d’un reporter qui passait par là « par hasard » et a filmé la scène depuis un hélicoptère.

« En plein rencard ? Je viens de passer au-dessus de ce couple charmant en train de profiter d’un dîner privé le long de la troisième base du Dodger Stadium », a écrit le reporter d’ABC7

.@DRAKE ON A DATE? Randomly just flew over this cozy couple enjoying a private dinner along the third base line at an empty Dodger Stadium from #Air7HD @ABC7 #Drizzy pic.twitter.com/SjMR1UOgbo — Chris Cristi (@abc7chriscristi) July 9, 2021

Pour l'occasion, Drake et Johanna Leia portaient des vêtements de l’équipe de Los Angeles. Un peu plus tard, le staff des Dodgers a d'ailleurs publié un communiqué de presse concernant un événement privé qui avait lieu jeudi en soirée et dans lequel il est écrit : «Drake a fait un don important à la fondation des Dodgers de Los Angeles afin de faire de son dîner au Dodgers stadium une réalité».