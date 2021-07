Horoscope été 2021 : amour, santé, travail... Découvrez ce qui vous attend selon votre signe astrologique

Après une longue période de restrictions, les Français sont nombreux à s’organiser pour partir en vacances en juillet et en août afin de profiter comme il se doit de cet été tant attendu et de leur liberté retrouvée. Mais la période estivale vous sera-t-elle favorable ? Amour, santé, travail…Voici ce qui vous attend selon votre signe astrologique.

Bélier

Amour

Selon les prédictions du célèbre voyant et astrologue Claude Alexis, les personnes nées sous le signe du Bélier qui sont célibataires doivent se préparer «à vivre un été en dents de scie du fait de leur personnalité lunatique».

Si vous êtes en couple, il conseille de «laissez tomber les sujets qui fâchent et de profiter de l’été pour vous épanouir plus sereinement».

Travail et argent

Côté travail et argent, les idées de ces natifs «feront l’unanimité et ils pourront les concrétiser sans effort». En y mettant les formes, «ils obtiendront en douceur ce qu’ils demandent par la force».

Santé

Cet été, privilégiez «plusieurs coupures pour partir» et n’hésitez pas «à boucler vos valises le vendredi soir pour vous offrir deux jours d’escapade et retrouver la sérénité».

Les Béliers doivent «changer d’air et partir avec leur partenaire ou leur famille dans un endroit neutre, où ils pourront se retrouver et partager de bons moments ensemble», précise le spécialiste des arts divinatoires.

Taureau

Amour

«Le soleil et la mer seront les spectateurs privilégiés d’une idylle romantique et enivrante», analyse l'expert en astrologie, qui a un conseil à donner à ces natifs : «Laissez tomber les barrières et les ‘a priori’, et foncez».

Si vous êtes célibataire, l’amour «pourrait bien vous tomber sur la tête». En couple, «l’entente sera agréable et vous aurez envie de vous retrouver» pendant cette période estivale.

Travail et argent

Dans leur vie professionnelle, les personnes nées sous le signe du Taureau seront «sollicitées de toutes parts», et le médium les voit «baigner dans le succès».

Elles auront «une motivation sans faille», qui leur permettra de boucler «leurs dossiers dans les meilleurs délais».

Santé

Profitez de ces prochains mois «pour absorber un maximum de soleil et aller le plus souvent vous régénérer».

Mention spéciale pour «les sports nautiques». Selon Claude Alexis, qui a mis en place une web TV dédiée à la voyance, ces activités vous feront «le plus grand bien».

Gémeaux

Amour

Célibataire, vous serez «d’humeur à la bagatelle, sans contraintes, ni promesses, juste pour le plaisir», et vous vous délecterez «de l’instant présent». En couple, il vous voit «à l’unisson sous le soleil».

Travail et argent

Une fois sur votre lieu de travail, il va falloir «modérer votre fougue pour ne pas heurter les personnes sensibles».

D’après le voyant et astrologue, qui ressent ces natifs «trop intrépides et excessifs», les rapports de force avec leurs collègues de travail et leur hiérarchie seront fréquents.

Santé

Pour les Gémeaux, il est grand temps de décompresser. «C’est le moment de faire une pause et une bonne cure de sommeil entre deux balades afin d’évacuer la tension nerveuse».

N’hésitez pas «à partir à l’étranger et à entreprendre un voyage» car ce signe a «l’âme d’un aventurier» et «les nouvelles rencontres sur d’autres continents sauront satisfaire sa quête d’absolu».

Cancer

Amour

Ces prochaines vacances peuvent être «source conflits» au sein de votre couple. Vous ne parviendrez pas à être d’accord «autant sur le train de vie que sur la destination».

Selon l'auteur du «Grand livre des prédictions 2021» (éd. Exergue), tous vos désirs «seront tournés vers la famille» et vous passerez «d’excellentes vacances avec vos proches».

De leur côté, les célibataires pourraient bien voir «un amour ressurgir du passé», et en être bouleversé. «Le vertige ne les quittera plus», souligne-t-il.

Travail et argent

Les Cancers auront des «responsabilités qui les accapareront». Mais qu’ils se rassurent, ils sauront «faire face aux impondérables sans sourciller» et «gérer travail et résultats».

Santé

La forme ne sera pas constante. «Tantôt votre énergie abattra des montagnes, tantôt la déprime vous gagnera», prédit le spécialiste.

Il recommande ainsi à ces natifs d’opter pour des séances de relaxation. Elles vous aideront à vous «recentrer et à laisser le mental de côté».

Lion

Amour

En couple, «l’harmonie est au rendez-vous et l’entente sera parfaite». Vous pourrez «vraiment revivre une lune de miel en août».

Et si votre moitié vous demande en mariage, «répondez ‘oui’ sans hésiter mais tenez vos engagements à la rentrée».

Quant aux célibataires, «leur séduction fera des ravages, ils brilleront de mille feux».

Travail et argent

Le Lion est un signe très charismatique doté «d’un mental d’acier et d’un volonté de fer». Des qualités grâce auxquelles vous allez «réussir haut la main à boucler les projets en cours» et parvenir à «gérer vos affaires en beauté».

Santé

Les Lions vont avoir du mal à profiter de cette pause estivale pour se reposer. Et pour cause, «ils ne tiennent pas en place».

A noter qu’en août vous serez particulièrement «enclin à vous occuper de votre santé», donc il est préférable de poser vos congés à ce moment-là.

Vierge

Amour

Pour les personnes du signe de la Vierge qui sont en couple, Claude Alexis voit «une remise en question».

D’après lui, «l’humeur ne sera pas aux concessions mais tout rentrera dans l’ordre car l’amour sera plus fort que les doutes».

Célibataire, vous serez «tenté par l’ivresse d’une aventure insolite». Plus précisément, vous risquez de vivre «une passion mémorable fin juillet-début août», et celle-ci vous transportera «dans des sphères où la déraison primera sur la raison».

Travail et argent

Vous essaierez «de faire rentrer l’argent pour assurer vos arrières». D’autre part, vous chercherez «à évoluer au sein de votre entreprise, ou bien à créer votre propre structure».

Santé

Si vous n’êtes pas un amateur de sport, pensez «à oxygéner votre organisme». Et faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. «Privilégiez une alimentation saine en retrouvant le plaisir de faire le marché».

Balance

Amour

En couple, ces prochains mois ensoleillés seront placés sous le signe de la «renaissance ou de la naissance».

Vos sentiments «se resserrent dans une tendre complicité et l’été sera marqué de merveilleux moments à deux». Et si vous n’avez pas encore trouvé votre âme sœur, cela ne devrait plus tarder.

En effet, selon l'expert, les personnes célibataires nées entre le 23 septembre et le 22 octobre, «ne vont pas le rester». Un coup de foudre vous attend, et «il va transformer votre univers».

Travail et argent

Quant à votre vie professionnelle, «elle sera paisible et sans histoires». «Vous ferez une mise au point salutaire pour vous donner les moyens de réaliser vos ambitions», ajoute-t-il après avoir analysé les cieux.

Santé

Ces natifs doivent «se ressourcer loin du bruit» et profiter de ces quelques jours de répit pour «alterner les activités physiques avec des siestes, aller marcher, et ce, le plus souvent possible».

Prenez aussi le temps de vous plonger dans un bon roman. Que vous soyez au bord de l’eau, à la montagne, chez vous ou en terrasse, «il faut privilégier la lecture» cet été.

Scorpion

Amour

Les personnes en couple nées sous ce signe d’Eau vont «affirmer leur personnalité et ne se laisseront plus faire». Votre partenaire risque de ne pas comprendre «ce changement brutal, mais c’est ainsi».

Si vous êtes célibataire, d’anciennes conquêtes pourraient bien mettre le désordre dans votre tête. «Un, ou une ex, va ressortir de l’ombre et vous déstabiliser», souligne-t-il.

Globalement, c’est un très bel été qui s’annonce pour les Scorpions. Il sera «riche en retrouvailles inattendues qui les submergeront d’émotion».

Travail et argent

D’une manière générale, vous aurez «beaucoup plus envie de vous reposer que de travailler».

Toutefois, soyez prudent, avertit l'astrologue, vous risqueriez «de perdre un très gros contrat par pure négligence».

Santé

Enfin, concernant la forme, optez pour «un air revigorant». Pensez à vous réserver «des moments en solitaire pour évacuer la tension nerveuse qui s’est accumulée pendant l’année».

Sagittaire

Amour

Pour les Sagittaires, l’été sera riche en «passions charnelles et en rendez-vous amoureux».

Célibataire, «de belles rencontres vont se produire et l’âme sœur va peut-être se présenter».

En couple, «ce sera un été riche en contacts humains, en invitations, et en escapades en amoureux».

Travail et argent

Côté carrière, les bonnes nouvelles seront au rendez-vous. En effet, votre «dynamisme excellent» vous vaudra «de belles performances», et même «de décrocher une promotion» en septembre prochain.

Santé

D’après l'astrologue, «l’humeur sera à la fête et aux nuits blanches, aux conversations interminables et aux soirées improvisées».

Cependant, prenez aussi le temps de «souffler, de faire des pauses, du shopping, ou encore des balades, la sérénité en découlera».

Capricorne

Amour

Si vous êtes né entre le 22 décembre et le 20 janvier, attendez-vous «à un mois de juillet haut en couleurs et riche en surprises».

Un «vent de folie soufflera» sur ces natifs, «ce qui ne sera pas pour leur déplaire». Le mois d’août «se vivra plus dans la quiétude».

Dans le détail, les couples vont «partager tendresse et complicité, et des jolis projets d’avenir».

Et les célibataires vont s’épanouir sexuellement parlant. «La chaleur de l’été aura des effets torrides sur leur libido».

Travail et argent

Ce signe de Terre sera doté d’une «grande énergie». Les natifs seront «sur tous les fronts en même temps».

Mais «attention de ne pas la gaspiller inutilement». Pour ce faire, établissez «un planning pour ne pas être débordé».

Santé

Enfin, pour ce qui est de la santé, il est primordial que vous vous reposiez afin de «récupérer les heures de sommeil manqué». Profitez pleinement de ces congés estivaux «sans chercher à tout contrôler».

Verseau

Amour

Au fil de ces vacances, «la famille sera votre priorité» si vous êtes en couple. En effet, «le temps non partagé avec vos proches au cours de l’année sera récupéré au centuple».

De plus, vous élaborerez «des projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps» et votre relation «trouvera son rythme de croisière» durant cette période.

Si vous n’avez pas de partenaire, vous aurez envie de vous investir «dans une relation sérieuse et durable».

Travail et argent

Au travail, «on vous fera confiance et on sollicitera vos compétences». Mais tentez de faire des choix «pour ne pas être submergé de travail».

Même si ce n’est pas toujours facile, «osez dire non». En le faisant, souligne l'astrologue, «vous en sortirez apprécié par tous».

Santé

Vous avez «une forme exceptionnelle» et «de l’énergie à revendre». Ainsi, dépensez-vous en allant faire du sport, recommande-t-il.

Les personnes nées sous ce signe d’Eau devront toutefois «penser à ménager leur cœur».

Poissons

Amour

Les célibataires «auront la possibilité de vivre une relation amoureuse avec une personne qui partage les mêmes affinités».

En couple, vous devrez faire face à «quelques petits désaccords», mais «un été délicieux» vous attend.

Profitez de ces congés «pour renouer de vraies relations avec votre partenaire», en étant «démonstratif et en laissant parler votre cœur».

«Un vent de romantisme, de tendresse et de plénitude va souffler sur vos âmes», annonce le voyant.

Travail et argent

Dans le cadre du travail, il y aura «beaucoup d’incompréhensions en tous genres». Ainsi, il vaut mieux attendre «la rentrée pour mettre en place de nouveaux projets».

Santé

Enfin, retrouvez «le plaisir de manger ainsi que la saveur des aliments», et travaillez sur «le sens de votre vie». Cela vous permettra «de vivre l’été en harmonie en oubliant les conflits stériles».