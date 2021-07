Domino Challenge : quel binôme a remporté la première édition ?

M6 diffusait hier ce jeudi 15 juillet au soir le quatrième et dernier épisode de la toute première saison de Domino Challenge. Découvrez quel binôme de passionnés a triomphé.

Les candidats et candidates disposaient de quinze heures pour créer le plus impressionnant des tableaux. Comme dans Lego Masters, ils ont été évalués sur leur créativité et leurs prises de risques.

Thibault Lesne (le champion de France de dominos), Paolo Calia (un artiste multi-disciplines) et Sophie Ferjani (la décoratrice et architecte dans Maison à vendre) devaient choisir entre Martin et Mickaël (équipe orange), Léo et Mathieu (équipe violette) et les Bretons Johakim et Sébastien (équipe rose).

Ce sont finalement ces derniers qui les ont le plus bluffés avec un tombé de 27.956 dominos sur le thème du monde des jouets. Johakim et Sébastien ont donc remporté les 20.000 euros de gains.

Johakim et Sébastien remportent #DominoChallenge avec ce tombé de 27 956 dominos sur le thème du monde des jouets



RT pour les féliciter pic.twitter.com/i0uusmOGtv — M6 (@M6) July 15, 2021

Le premier épisode de Domino Challenge avait attiré 1,60 million de curieux en moyenne. Pour la finale, ils étaient encore 1,49 million de téléspectateurs devant leur poste. Des audiences qui ne devraient cependant pas vraiment encourager M6 à commander une nouvelle saison.