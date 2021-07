Maître des 12 Coups de Midi, Timothée Cros est devenu champion de Questions pour un champion

Déjà Maître de l'émission « Les 12 Coups de Midi », Timothée Cros s'est illustré ce jeudi dans l'émission de France 3 Questions pour un champion.

Les fans de l’émission de Jean-Luc Reichmann avaient déjà été bluffés par ses prestations dans Les Douze Coups de Midi. En 2017, Timothée Cros, agriculteur, avait cumulé 83 participations, 29 coups de maître, 3 étoiles mystères et 350 000€ de gains au total.

Ce jeudi 15 juillet, l'ancien Maître de Midi a une nouvelle fois brillé face aux questions de Samuel Etienne, jusqu’à remporter la dernière manche à l'issue de laquelle il a déclaré : « Je reste ». Les téléspectateurs de Questions pour un champion le retrouveront donc ce vendredi 16 juillet à 17h45 sur France 3. Pour une nouvelle victoire ?

Timothée Cros a confié « avoir déjà fait » Questions pour un champion quand il était « beaucoup plus jeune » et avoir voulu retenter l’expérience cette année. « C’est le jeu télé le plus difficile. C’est un défi que j’ai voulu relever », a-t-il déclaré au début de ce mois de juillet à Télé-Loisirs, à l’occasion de son retour dans le Combat des Maîtres 2021.