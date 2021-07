The Sympathizer : Robert Downey Jr au casting d'une série HBO

Après avoir incarné Iron Man pendant plus de dix ans - et rangé son costume dans Avengers : Endgame - Robert Downey Jr sera bientôt de retour dans un tout autre environnement, un thriller d’espionnage destinée à HBO.

Intitulée The Sympathizer, il s’agira d’une adaptation du roman de Viet Thanh Nguyen, récompensé par le prix Pulitzer en 2016. Décrit comme « une fulgurante exploration de l'identité et de l'Amérique, et une histoire puissante d'amour et d’amitié », ce thriller d’espionnage est aussi « une satire interculturelle sur les luttes d’un espion communiste mi-français, mi-vietnamien pendant les derniers jours de la guerre du Vietnam et son exil aux États-Unis ».

Lui-même producteur de la série (une fonction qui lui réussit puisqu'il a récemment participé à la production de Sweet Tooth pour Netflix et Perry Mason pour HBO), Robert Downey Jr y incarnera plusieurs personnages représentant différentes branches de l'establishment américain dont un membre du Congrès du comté d'Orange, un agent de la CIA et un réalisateur de films d’Hollywood.

« Adapter l'œuvre importante et magistrale de M. Nguyen nécessite une équipe visionnaire. Avec le réalisateur Park Chan-wook (Old Boy, ndlr) à la barre, je m'attends à ce que ce soit une aventure de production créative pour Susan (l’épouse de Robert qui produira avec lui, ndlr), moi et l'équipe Downey, et un processus stimulant pour moi-même en jouant ces rôles secondaires complexes », a déclaré l’acteur.