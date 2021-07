Vidéo : Willow Smith se rase le crâne en plein concert sur «Whip My Hair»

Dans le métier, on appelle cela «une Britney Spears». Willow Smith s'est rasé la tête, et en plein concert.

Elle a donné un concert organisé à l’occasion de la parution de son nouvel album intitulé «Lately I Feel Everything», qui a été retransmis sur Facebook le 16 juillet dernier. Et c'est sur son tout premier succès, le single «Whip my hair», que la jeune femme de 20 ans s’est assise pour jouer un solo de guitare pendant qu’une coiffeuse est venue tranquillement lui tondre les cheveux.

«C’est la troisième fois de ma vie que je me rase la tête. Je le fais toujours à des moments cruciaux de ma vie, lorsque les choses changent vraiment. Et c’est certainement l’un de ces moments», a commenté la fille de Will Smith au magazine People.

willow smith shaving her head while singing whip my hairpic.twitter.com/5jiwfbol5p — best of willow smith (@willowsfiles) July 17, 2021

Il y a quelques jours, sa mère, l'actrice Jada Pinkett Smith avait révélé s’être rasée la tête à cause d’une très importante chute de cheveux. Plus qu'un geste de solidarité envers sa maman, pour Willow, cette coiffure radicale marque sa volonté d'en finir avec une douleur émotionnelle dont elle souffre depuis plus de dix ans.

Au cours d’un épisode du podcast de sa mère diffusé au mois de mai dernier, Willow Smith avait en effet révélé avoir beaucoup souffert après la sortie du «Whip My Hair», notamment à cause de sa soudaine notoriété à seulement 9 ans. « J’ai complètement perdu la raison pendant un temps. Je n’en parle jamais car c’était un moment de ma vie tellement court et bizarre, mais il faut que ça sorte», avait-elle confié.