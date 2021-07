Space Jam 2 : ce que pensent les internautes de la suite avec Lebron James

25 ans après le premier épisode, Space Jam fait son retour pour une nouvelle version. Exit Michael Jordan, place à LeBron James pour «Space Jam : Nouvelle Ere». En salle le mercredi 21 juillet, les avis commencent à tomber sur les réseaux sociaux.

Sortir un deuxième volet, 25 ans après le premier n’engage rien de bon. Si certains s’attendent à revoir le même type de scènes, d’actions, cela ne semble pas être le cas. En effet, Warner a privilégié la nouveauté pour ce second opus.

Matrix, Harry Potter, Batman, Space Jam 2 est une balade dans l’univers de Warner. Un bol de nostalgie qui pourrait inciter les spectateurs à se refaire d’autres sagas une fois rentrés à la maison.

Je viens de voir #SpaceJam au cinéma, et en tant que fan de celui de 1996…





J’AI KIFFÉ COMME JAMAIS !





Le visuel, la musique, et les TONNES de références aux persos Warner (Matrix, The Mask, Harry Potter, Batman, Les Pierrafeu…)





C’était GÉANT !



Merci @warnerbrosfr ! pic.twitter.com/pm6aRM1KUn

— Influenceur d’influenceurs (@Monsieur_Toc) July 19, 2021