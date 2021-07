Disney + : Emilia Clarke (Game of Thrones) va rejoindre la galaxie Marvel dans la série Secret Invasion

Une prise de choix supplémentaire pour la plate-forme Disney+. Pour l'une de ses futures séries, «Secret Invasion», Marvel pourra compter sur Emilia Clarke pour attirer les téléspectateurs.

Car si les séries issues du fameux MCU sortent désormais à intervalle régulier, leur succès reste très variable, même si on peut louer la volonté de leurs créateurs de proposer pour chaque programme un traitement différent. Du très classique Falcon et le Soldat de l'Hiver, en passant par l'ovni WandaVision, et la pépite Loki, il y en a pour tous les goûts.

Dernier projet évoqué, l'adaptation du comic book Secret Invasion, sorte de crossover mettant en scène les Skrulls (très présents dans la franchise Captain Marvel), ces extraterrestres ayant, dans ce récit, envahi la Terre grâce à leurs pouvoirs de métamorphose, jusqu'à se glisser incognito dans la peau de certains super-héros.

Si les informations sont maigres quant à l'ampleur du projet - le budget devrait être conséquent et la diffusion prévue pour 2022 - on sait déjà déjà que Samuel L. Jackson y reprendra son rôle de Nick Fury, et Ben Mendelsohn celui de Talos. Ils joueront aux côtés de Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Killian Scott ou encore Christopher McDonald.

Game of Thrones, porte d'entrée vers l'univers Marvel

Et la dernière recrue annoncée n'est autre qu'Emilia Clarke, l'inoubliable Daenerys de Game of Thrones. Si l'information avait déjà filtré, révélée il y a quelques mois par Variety, c'est l'actrice elle-même qui a confirmé la nouvelle, sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon. Une précision sur le projet Secret Invasion, qui n'en a pas appelé d'autres, la faut à l'art de la communication de chez Marvel. Emilia Clarke s'est donc bien gardée de révéler quel rôle elle devrait interpréter, et pour quel scénario.

En tout cas, du côté de chez Marvel, ce n'est pas la première fois que d'anciens membres de Game of Thrones poursuivent leur carrière en intégrant la famille de l'univers Marvel. Le plus fameux d'entre eux, Kit Harington, sera présent dans le film The Eternals, tout comme Richard Madden, tandis que Peter Dinklage était apparu dans Avengers : Infinity War.