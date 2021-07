Ce site permet de retrouver les films dont vous avez oublié le titre

Présenté comme le «Shazam» du cinéma, le site «What is my movie ?» (Quel est mon film ?) permet de retrouver les films dont vous auriez oublié le titre.

Car la mémoire joue souvent des tours aux amateurs de cinéma qui auraient apprécié un film il y a plusieurs années, mais dont l'intitulé leur échapperait aujourd'hui. Le site internet disponible ICI permet alors de retrouver facilement la réponse que vous aviez sur le bout de la langue. Il faut toutefois s'y exprimer en anglais pour interroger sa base de données, qui compile actuellement plus de 130.000 longs-métrages, dont certains remontent aux années 1930. Et si l'on y trouve principalement des films hollywoodiens, des films français, britanniques et indiens sont également de la partie.

Une barre de recherche permet d'interroger ce site. Il suffit par exemple d'y décrire une scène, de donner le nom d'un acteur, ou de glisser quelques mots clés liés au film pour que «What is my movie ?» donne plusieurs réponses possibles classées en fonction de leur pertinence par rapport à vos propos. Bien sûr, plus ceux-ci sont précis, plus la chance de trouver le bon film augmente.

Bientôt dans les applis de streaming ?

Créé en Finlande par la société Valossa, une start-up active au sein de l'université d'Oulu, ce site gratuit est encore en développement, mais n'a pas vocation à devenir une référence. «Ce site a été développé à des fins de recherche et d'idées de concept pour l'industrie. La technologie a également été testée avec les diffuseurs de contenu TV», explique ainsi Valossa.

Il ne serait donc pas impossible de retrouver ce type de recherche dans les applications de services SVOD. L'idée étant par exemple de retrouver un film proposé au sein du catalogue d'un service de streaming, sans connaître le titre exact. Amazon Prime Video propose déjà la reconnaissance faciale des acteurs présents à l'écran lorsqu'on regarde un film, ce qui permet d'accéder à leur filmographie individuelle par exemple.