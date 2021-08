The Prince : la série satirique sur le prince George sous le feu des critiques car «on ne doit pas se moquer d'un enfant»

La série animée « The Prince », qui parodie la famille royale britannique, suscite de nombreuses critiques quant à sa manière de dépeindre le prince George.

«Star» de la fiction, le fils de Kate Middleton et du prince William y est présenté comme un garçon colérique et capricieux. Une représentation qui déplait à de nombreux internautes.

« Imaginez avoir 8 ans, et que des adultes se fassent de l’argent en faisant des blagues cruelles sur vous », s’insurge l’un d’entre eux en commentaire de la bande-annonce.

Comme lui, de nombreux spectateurs estiment qu’il n’est pas admissible de se moquer d’un enfant. « Ce n'est pas drôle, c'est déplacé et cela va à l'encontre de notre sens collectif des responsabilités », s’est ainsi révoltée le Dr Shola Mos-Shogbamimu, avocate et militante invitée sur Good Morning Britain.

Les acteurs Sophie Turner et Orlando Bloom, qui doublent la princesse Charlotte et le prince Harry, sont, eux aussi, la cible des critiques. « Seriez-vous heureuse si cela avait été fait à votre propre fille ? Ce n’est qu’un enfant ! Honte à vous ! », a écrit une internaute à destination de la star de Game of Thrones.

« Je comprends à quel point la famille royale est aimée par certains et détestée par d’autres (…). Je ne suis pas quelqu’un qui veut se moquer de qui que ce soit habituellement, mais c’était fait avec beaucoup d‘esprit, intelligemment, et affectueusement. » s’est de son côté défendu l’acteur, rapporte le Hollywood Reporter.

Le prince George n’est pas le seul personnage susceptible de faire grincer des dents dans le public, mais aussi au sein de la famille royale. La Reine Elizabeth II y est affublée d'attitudes dignes d'un boss de la mafia, et le prince Charles, dépeint comme un fils à sa maman avide de pouvoir.

Créé par le producteur et écrivain hollywoodien Gary Janetti - connu pour son travail sur Family Guy et Will & Grace - The Prince est basé sur une série de publications virales publiées sur la page Instagram de Janetti, qui s'amusait à imaginer le prince George se comporter comme une fashionista au langage très grossier.