Catherine Deneuve met aux enchères 125 paires de chaussures pour les restos du coeur

Du 7 au 14 septembre, Artcurial proposera à la vente près de 125 accessoires appartenant à Catherine Deneuve, au profit de l’association Les Restos du Cœur.

Constitués principalement de chaussures, un accessoire mode qu’affectionne particulièrement l’actrice, les lots comprendront des paires d’escarpins, de sandales, cuissardes et autres bottines signées de grands créateurs.

« Un grand nombre de souliers griffés Louboutin, Yves Saint-laurent, Louis Vuitton, Balenciaga, Manolo Blahnik, Gaultier, Prada ou encore Roger Vivier estimés entre 30 et 150 €, allant de la pointure 37 à 39,5. En satin, cuir verni ou daim, à bouts ouverts ou pointus, à petits ou hauts talons, sobres en noir ou extravagants en fuchsia, cette sélection devrait ravir les amateurs de beaux souliers », précise Artcurial.

L’actrice les propose à la vente pour soutenir une noble cause

Les enchères se dérouleront en ligne du 7 au 14 septembre, sur le site artcurial.com. Les sommes qui seront récoltées iront toutes directement aux Restos du cœur.

Patrice Douret, le président des Restos du Cœur, a remercié « chaleureusement Catherine Deneuve de soutenir notre association et ses missions sociales, toujours plus nombreuses et essentielles en cette période difficile ».

En 2019, Catherine Deneuve avait déjà mis en vente auprès de Christie’s une partie de sa garde-robe signée de son ami Yves Saint-Laurent. Plus d’une centaine de pièces avait été vendues en quelques heures seulement pour un montant total de 900 000 euros.