Le Seigneur des anneaux : la date de diffusion de la très attendue série d'Amazon enfin dévoilée

La série à (très) gros budget Le Seigneur des Anneaux, adaptée de la saga fantastique de J.R.R. Tolkien, sera diffusée dans le monde entier à partir du 2 septembre 2022, a annoncé lundi Amazon.

Avec un budget estimée à 465 millions de dollars (soit 387 millions d’euros), c’est peu dire que son coût dépasse de loin ceux cumulés des trois long-métrages réalisés par Peter Jackson.



La série Le Seigneur des Anneaux situera son action au cours du Second Âge, à l'époque où Sauron accède au pouvoir et forge l'anneau unique, soit près de 3000 ans avant les événements du Hobbit et des trois premiers films de Peter Jackson.

«Elle montrera pour la première fois à l'écran les légendes héroïques du Second Âge de la Terre du Milieu», et suivra « une série de personnages, inconnus comme familiers, alors qu'ils affrontent l'émergence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire à couper le souffle de Númenor jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après leur départ », annonce le communiqué officiel.

Robert Aramayo (Game of Thrones), Joseph Mawle (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart) et Ismael Cruz Cordova (The Catch) figurent notamment au casting de la série.

Les épisodes seront diffusés à partir du 2 septembre 2022, semaine après semaine, a précisé le groupe, qui a diffusé une première image de la série, lundi, sur les réseaux sociaux.