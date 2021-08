Line Renaud : «Edith Piaf était très méchante»

Line Renaud est revenue sur les relations tendues qu’elle entretenait avec Edith Piaf et n’a pas mâché ses mots au sujet de celle qui, dit-elle, avait tout fait pour saboter sa carrière.

«Elle m’a fait une guerre totale », s’est souvenue la chanteuse dans l’émission Femmes puissantes, de Léa Salamé. Édith Piaf détestait les femmes… C’était une femme très méchante, Juliette Gréco pouvait vous en raconter des montagnes sur la méchanceté de Piaf… Elle exerçait une vraie puissance sur les hommes et avait une revanche à prendre sur la vie. Sa revanche, c’était les hommes, ils ont tous été les uns derrière les autres dans son lit. Et donc, elle détestait les femmes plus jeunes…».

Une menace pour sa carrière

Quand, dans les années 1950, le succès a commencé à frapper à la porte de Line Renaud, Edith Piaf l’a prise en grippe. « Je chantais au Moulin Rouge tous les soirs, j’étais engagée pour quatre mois, raconte Line Renaud. Contre toutes attentes, alors que les ventes explosent, «le directeur de chez Pathé-Marconi m’a dit : Il faut que tu arrêtes de chanter pendant au moins un an…».

Son directeur artistique lui explique alors que Piaf a lancé un ultimatum à sa maison de disques, menaçant de tout quitter si Line Renaud continuait d’être soutenue. «En plus, je n’étais pas dans son registre», se souvient celle qui se lança alors du jour au lendemain dans une carrière américaine en devenant meneuse de revue à Las Vegas. Une prise de risque totale qui finalement boostera sa notoriété. «Laisse les chansons sinistres à Édith Piaf», disait à Line Renaud son compagnon Loulou Gasté. Ironiquement, quand Edith Piaf s’éteindra en 1963, Line connaîtra les sommets.