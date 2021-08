Princesse Eugenie : des photos de son mari passant du bon temps sur un yacht avec des top-modèles topless font scandale

Jack Brooksbank a-t-il trompé la princesse Eugénie ? C’est la question embarrassante qui traverse l’esprit des observateurs de la famille royale depuis que le jeune homme a été photographié en train de festoyer avec des top-modèles sur un yacht à Capri.

Le Daily Mail, qui publie les clichés à l’origine du scandale, explique que la princesse était sagement restée en Angleterre avec leur petit August âgé de 6 mois, pendant que son mari s’offrait du bon temps en compagnie de jeunes femmes.

Face au tollé suscité par les images, Sarah Ferguson, la belle-mère du jeune marié, s’est elle-même exprimée dans l’émission The One Show sur la BBC. L’ex épouse du prince Andrew estime que les clichés compromettants ne révèlent rien de la vraie nature de son gendre. « Jack, qui faisait la Une, est un homme d'une telle intégrité. C'est juste l'une de mes personnes préférées, en fait je l'appelle James Bond », a-t-elle déclaré pour défendre le mari de sa fille, avant de détailler les raisons pour lesquelles il est parti en voyage.

Il se serait rendu en Italie en tant qu’ambassadeur de la marque de tequila Casamigos qui sponsorisait à Capri un gala de l'Unicef. C’est avec plusieurs personnalités présentes pour l’événement qu’il se serait accordé un moment de détente. « Je pense qu'il est vraiment important que nous clarifions cela pour le bien de Jack (...). C'est un père formidable, un mari fabuleux», a tenu à ajouter la mère de la princesse Eugénie.

'He was doing his job!': Sarah Ferguson defends 'superhero' son-in-law Jack Brooksbank insisting he is a 'man of integrity' after he was spotted on a boat in Capri with three bikini-clad

Une explication qui n’éteint pour l’heure pas l’incendie… De nombreux internautes continuent de faire des commentaires à charge, relevant notamment combien le jeune homme se montre (très) tactile…

Oh Jack you absolute prat!





Even if they are just female friends you don't wrap yourself around nearly naked women when you have a beautiful wife and newborn at home! Even if Eugenie trusts you implicitly, the optics look bloody terrible

