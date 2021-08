Scènes de ménage : découvrez le nouveau couple qui va bientôt intégrer la shortcom

A partir du 23 août, la série humoristique de M6 «Scènes de ménage» accueillera un nouveau duo, Louise et Jalil, un couple de trentenaires interprétés par Claudia Mongumu (L’extraordinaire voyage du Fakir) et Ryad Baxx (Just Sam).

Après Leo et Leslie, arrivés en 2018, les deux nouveaux jeunes gens rejoignent à leur tour Liliane et José, Huguette et Raymond, Emma et Fabien, et Camille et Philippe. Les téléspectateurs les découvriront au moment où ils décident de changer de vie en revenant s’installer près de leurs (envahissants) proches pour reprendre le restaurant familial.

« Un peu trop étouffés par la proximité de leurs familles respectives, ils pensaient enfin s’émanciper et mettre de la distance en s’installant à Paris où Louise débutait une carrière dans la banque et Jalil était sapeur-pompier. Mais lorsque le père de Jalil annonce la vente de son vieux troquet, situé dans leur quartier d’enfance en pleine gentrification, pour Louise c’est le déclic », annonce M6 pour annoncer ces deux nouveaux personnages.

« Elle convainc Jalil de profiter de l’aubaine pour mettre à profit son don pour la cuisine et lancer son restaurant, poursuit la chaîne. Tandis que Louise va tenter ce nouveau départ, Jalil, pour l’aider à atteindre son objectif, renonce au statut prestigieux de pompier de Paris pour un poste dans la brigade de leur ville provinciale d’origine. Louise et Jalil retrouvent ainsi leurs familles, leurs amis, les emmerdes et les scènes de ménage qui vont avec… ».

Un couple mixte

Les membres de la famille de Jalil auraient préféré que Louise, d’origine congolaise, soit comme eux d'origine algérienne - une situation qui crée «beaucoup de situations cocasses et drôles», a expliqué Claudia Mongumu à Allociné - mais pour Louise et Jalil la question de leurs origines « n’est pas vraiment une question». «Ils ont grandi ensemble, c'est normal», précise l’actrice, qui apprécie de voir un couple mixte à la télévision.

« Moi, enfant, en grandissant, il n’y avait pas forcément de représentation d’une certaine France, d’une certaine forme de la diversité. Donc c’est super de pouvoir participer à ça, estime la comédienne. Et de cette manière-là, avec beaucoup d’intelligence, de nuances, de complexité, et d’humour dans l’écriture. Car le point de départ de tout ça c’est de faire rire. Et les auteurs nous accompagnent bien pour mener à bien cette mission. »