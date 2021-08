South Park : les créateurs signent un contrat pour réaliser 14 films

Les créateurs de la série animée satirique «South Park», Matt Stone et Trey Parker, viennent de signer un contrat avec la société ViacomCBS Inc. pour un montant de plus de 900 millions de dollars (près de 760 millions d’euros) pour 4 saisons de plus, et 14 films.

La série – dont le succès d’audience sur la chaîne Comedy Central ne se dément pas au fil des années – est assurée d’atteindre la saison 30, avec une diffusion assurée jusqu’en 2027. Encore plus incroyable, le contrat prévoit la livraison de 14 films inspirés de South Park – à raison de deux films par an – avec les deux premiers attendus dès cette année sur la plate-forme de streaming Paramount+ (autrefois CBS All-access).

«Matt et Trey sont des créateurs de classe mondiale qui utilisent brillamment leur humour scandaleux pour embrouiller les absurdités de notre culture et nous sommes ravis d’étendre et d’approfondir notre longue relation avec eux pour aider à alimenter Paramount + et Comedy Central», a déclaré le responsable de la branche animation de la plate-forme.

«Nous avons fait un film South Park en 1999, et nous n’en avons plus fait par la suite car la série nous procure tant de bonheur. Nous sommes plus âgés désormais, et l’idée de faire des films pour la plate-forme de streaming semble pleine de promesses», a expliqué pour sa part Matt Stone, dont le dernier film en date réalisé avec Trey Parker remonte à 2004, avec l’hilarant Team America : World Police.