Stranger Things saison 4 : pourquoi la série prend du retard ?

Retardée par la crise sanitaire, la saison 4 de «Stranger Things» se fait attendre. Mais le producteur et réalisateur Shawn Levy assure que la patience des fans sera largement récompensée.

Jamais les fans de Stranger Things n’auront attendu aussi longtemps avant de découvrir la suite de la série. Diffusée en juillet 2016, la première saison a été suivie par la seconde en octobre 2017. Tandis que le troisième chapitre a été mis en ligne en juillet 2019 sur Netflix. Alors que nous sommes déjà arrivés à la moitié de l’année 2021, la production de la saison 4 vient à peine d’entamer la dernière ligne droite.

Si la crise sanitaire a largement participé à retarder le tournage – qui a débuté au début de l’année 2020 avant d’être interrompu pendant plusieurs mois en raison de l’épidémie de coronavirus – Shawn Levy précise toutefois que le délai d’attente s’explique également par la volonté des showrunners – les frères Matt et Ross Duffer – de signer avec cette saison 4 le chapitre le plus ambitieux de la saga.

La saison la plus ambitieuse

«Aussi pénible que cela puisse être pour les téléspectateurs d’attendre aussi longtemps, je peux vous assurer que cela est encore plus douloureux pour Matt, Ross et moi-même. Nous avons été pris dans une avalanche d’événements avec le confinement, puis le ralentissement du tournage en raison des mesures et des protocoles sanitaires à mettre en place – qui sont nécessaires. Et cela se passe pendant la saison 4 que nous avons choisi pour être de loin – de très, très loin – la plus ambitieuses de toutes», révèle Shawn Levy au site américain Collider.

La diversité des lieux de tournage a également été un paramètre à prendre en compte. Et qui n’a pas aider à accélérer le processus. «Vous savez que nous avons tourné à Hawkins, nous avons des scènes en Russie, et il y a une toute autre partie de la saison qui se déroule ailleurs, et qui sera bientôt révélée», poursuit le producteur.

Selon Shawn Levy, la volonté des frères Duffer de tout superviser – aussi bien les tournages que le montage final – est le dernier élément qui explique le retard enregistré par la saison 4. Tout cela afin de proposer la meilleure version possible aux téléspectateurs au moment de sa diffusion sur Netflix. Les fans sont prévenus.