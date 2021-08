Un Indien dans la ville : que devient l'interprète de Mimi-Siku, Ludwig Briand ?

Il avait 13 ans à l’époque du film. Ludwig Briand, l’interprète de Mimi-Siku, le héros du film Un Indien dans la Ville, a aujourd’hui 40 ans et a bien changé.

Alors que le film sera rediffusé ce jeudi soir sur TF1, celui qui ne « s’est jamais considéré comme une star » donne de ses nouvelles dans une interview pour Télé-Loisirs, et révèle quel métier il occupe aujourd’hui.

« Un indien dans la ville c'est ma seule expérience cinéma, après j'ai fait des court-métrages, des séries : La Caverne de la Rose d'Or, Un et un font six. (...) Mais j'avais conscience du côté éphémère de cette carrière (...) à mes 18 ans, quand j'ai réussi mon bac, j'ai enchaîné sur des études de droit (...) je voulais me consacrer à mes études pour avoir une sécurité », explique celui qui a trouvé sa voie loin des plateaux. « Je suis fonctionnaire de l'État, plus précisément greffier au ministère de la justice, donc rien à avoir avec le cinéma », s’exclame-t-il.

Documentaire de C8 « Ces stars qui vous manquent » - Copyright Banijay Productions

L’époque des cheveux longs est elle aussi loin derrière loin… C’est sur sa chevelure qu’avait à l’époque craqué la directrice de casting d’Un Indien dans la Ville.