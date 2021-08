Vacances d'été : où Kate Middleton et le prince William séjournent-ils ?

Comme l’été dernier, Kate Middleton et son époux le prince William auraient opté pour des vacances au Royaume-Uni.

Accompagnés de leurs trois enfants Louis, Charlotte et George, le duc et la duchesse de Cambridge auraient choisi de séjourner de nouveau sur les îles Scilly, dans le sud-ouest de l'Angleterre, rapporte le magazine Hello ! qui indique que la famille a été aperçue en train de faire du vélo à Tresco, une des cinq îles habitées qui soient une propriété privée.

Particulièrement appréciées par le prince William – son frère et lui ont également passé des vacances là-bas en 1989 avec leurs parents le prince Charles et la princesse Diana - ces îles situées au large de la côte de Cornouailles, sont connues pour leurs plages de sable fin et leurs eaux d’un bleu clair.

C’est la deuxième année consécutive que le couple se rend sur ce lieu de vacances, en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19. Il est néanmoins dans ses habitudes de rester au Royaume-Uni pour ses congés.