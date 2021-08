The Crown : les premières images de William et Harry

Des photos volées du tournage de la saison 5 de The Crown dévoilent les deux acteurs qui incarnent les princes William et Harry quand ils étaient enfants.

Sur les clichés, notamment mis en ligne par le Mirror, on peut apercevoir l’actrice australienne Elizabeth Debicki (The Great Gatsby) qui succède à Emma Corrin pour incarner Lady Di dans les saisons 5 et 6. Elle y est accompagnée des deux interprètes des fils de la princesse Diana, William et Harry, dont les noms n’ont pas encore été communiqués.

Les photos auraient été prises le mercredi 4 août à Ardverikie Lodge, où sont tournées les scènes censées se passer au château de Balmoral, un grand manoir écossais où la famille royale britannique aime à se rendre l’été.

First glimpse of Princess Diana, William and Harry on the set of #TheCrown season five in Scotland.https://t.co/BTbZdOgDG1 — Period Drama World (@WorldPeriod) August 6, 2021

Déjà multi-récompensée, et reine des prochains Emmy Awards - avec pas moins de 24 nominations cette année dans son escarcelle - la série The Crown retrace la vie de la famille royale britannique. Son 5e volet se penchera sur la période allant de 1990 à 1997, année du tragique décès de la princesse Diana.

L’histoire passera notamment par l’année 1992 – qualifiée d’«annus horibilis» par la reine Elizabeth elle-même – qui verra la princesse Anne divorcer du capitaine Mark Phillips, l’annonce de la séparation entre le prince Andrew et Sarah Ferguson et l’incendie du château de Windsor. C’est également l’année où le prince Charles et Diana ont annoncé leur séparation, même s’il faudra attendre août 1996 pour que leur divorce soit officiel.

La saison 5 sera diffusée sur Netflix en 2022. La semaine dernière, une première image officielle celle-ci d'Imelda Staunton dans la peau d'Elizabeth II avait été dévoilée.